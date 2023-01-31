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南橫「天龍吊橋古道」明起修繕封閉 預計今年中旬開放

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南橫公路台東段知名景點「天龍吊橋古道」，去年11月整建開通，但吊橋上邊坡古道部分路段受到風雨侵蝕及地震影響，海端鄉公所為進行修繕，明起封閉天龍吊橋古道，並提醒遊客切勿擅闖。圖／讀者提供
南橫公路台東段知名景點「天龍吊橋古道」，去年11月整建開通，但吊橋上邊坡古道部分路段受到風雨侵蝕及地震影響，海端鄉公所為進行修繕，明起封閉天龍吊橋古道，並提醒遊客切勿擅闖。圖／讀者提供

南橫公路台東段知名景點「天龍吊橋古道」，去年11月整建開通，但吊橋上邊坡古道部分路段受到風雨侵蝕及地震影響，海端鄉公所為進行修繕，明起封閉天龍吊橋古道，並提醒遊客切勿擅闖。

鄉長胡金至說，天龍吊橋古道雖已經通橋，但吊橋上邊坡古道嚴重崩塌，明起展開修繕工程，預計今年中完成，施工期間會造成很多遊客不方便，基於安全考量也將封閉吊橋，希望大家體諒。

天龍吊橋古道興建於1929年，承載著地方歷史，同時也是霧鹿及利稻部落在颱風期間的緊急救災道路，2014年被鑑定危橋、封閉整建逾8年後，去年11月完工開通，但上邊坡古道崩塌再封閉。

南橫公路開通後，天龍吊橋古道也成了熱門觀光景點，但因古道至今仍禁止進入，也讓遊客感到相當遺憾。吳姓遊客說「很可惜啊！難得來南橫走走，看到吊橋有寫禁止進入，沒辦法看到風景」。

胡金至強調，未來天龍吊橋古道完全修繕後，將提供更安全舒適的觀光體驗，也呼籲遊客能遵守封橋規範，切勿擅闖施工區域危害自身安全。

南橫公路台東段知名景點「天龍吊橋古道」，去年11月整建開通，但吊橋上邊坡古道部分路段受到風雨侵蝕及地震影響，海端鄉公所為進行修繕，明起封閉天龍吊橋古道，並提醒遊客切勿擅闖。圖／讀者提供
南橫公路台東段知名景點「天龍吊橋古道」，去年11月整建開通，但吊橋上邊坡古道部分路段受到風雨侵蝕及地震影響，海端鄉公所為進行修繕，明起封閉天龍吊橋古道，並提醒遊客切勿擅闖。圖／讀者提供

吊橋 南橫 崩塌

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