春節連假助攻 大葉高島屋入館人數增三倍
春節十天連假助攻，大葉高島屋表示，今年農曆春節因長假效應及疫情趨緩，年初一到初五的入館人數是去年同期三倍，加上強勢品牌進駐，2月業績可望再破高峰雙位數成長。
大葉高島屋表示，看好台灣素食商機，曾獲CNN介紹世界十大素食城市「台北」之代表餐廳，網友推崇此生必吃的蔬食buffet「果然匯」，開春首間展店即插旗大葉高島屋，自1月13日開放網路訂位不到三天，天母人的熱情就已將1月29日開幕當天三餐段訂滿。
大葉高島屋也說，果然匯母公司饗賓餐旅看好天母地區的消費力，商圈百貨元祖「大葉高島屋」長期深耕地方經營實力，以集團四個品牌聯手進駐天母，開春先由果然匯打頭陣，開飯川食堂、饗泰多、旭集緊接於上半年陸續開幕營運。
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