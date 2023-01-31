18縣市低溫特報！ 新竹僅4度 周末鋒面到 中部以北有雨

今晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象局針對全台18縣市低溫特報，其中新北、桃園、新竹、苗栗、雲林、台南及金門有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨台灣上空晴朗，無降水回波；無降雨。冷空氣續減弱，「強輻射冷卻」加持，截至5時13分，本島縣市的平地最低氣溫又比昨晨略低，其前3依序為新竹(關西鎮、 峨眉鄉)4.0度，桃園(大溪區)4.5度，苗栗(西湖鄉)4.6度。其他各地區平地最低氣溫：中部(雲林崙背鄉)5.6度，南部(台南下營區)6.5度，東部(花蓮壽豐鄉)7.3度。

吳德榮表示，根據最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(31日)、明(1日)兩天乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，明晨本島平地最低氣溫仍在6度左右，還是非常冷。

此外，今、明兩天日夜溫差皆非常大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部6至24度，中部6至26度，南部7至27度，東部8至24度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周四(2日)東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部雲量增多，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台稍轉涼，中南部影響不大。周五(3日)東北風減弱，氣溫略回升，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。周六(4日)、周日(5日)另一波鋒面接近，北台稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨，下周一(6日)鋒面北移，天氣好轉，氣溫回升。周四起短波變化快速，模式持續微調，應續觀察。

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