鷹架變書架 台北國際書展今開幕 淨零碳排成焦點

「疫情過後，讓我們透過閱讀重新動土開工！」站在公民書區打造的「工地」之中，台北國際書展宣告今天於台北世貿中心一館「開工」，展開六天的閱讀嘉年華。文化部今年啟動「文化產業减碳科研輔導計畫 」，書展成為重要示範場域，多個展區都以「淨零碳排」為目標打造。如公民書區打造成台灣特殊的工地場景，充當書架的鷹架，書展結束後將全部送回工地循環使用。台北書展基金會董事長吳韻儀表示，參展民眾首次可透過刷交通票卡如悠遊卡入場參觀、大量減少紙本門票，希望推廣民眾環保意識、讓閱讀與環境都能永續發展。

本屆書展共有來自世界32國的200多位作家與出版人、470家出版社參展。文化部次長李連權表示，書展主題為「閱讀的多重宇宙」，希望讓大家在閱讀的趣味以外，擁有聽覺、觸覺、嗅覺等五感體驗。如走進「海泱泱」兒童主題館，只要用手機掃QR code，就可以聽到海洋生物講閩南語。

今年是疫情三年來，書展首次恢復至春節後舉辦，規模雖未恢復疫前水準，但已較去年盛大。吳韻儀表示，今年是各家出版社、作家累積三年的「能量大爆發」，六天共舉辦500場活動。她特別感謝今年書展主題國波蘭，邀請許多作家、出版商來台，包括Netflix熱門影集「獵魔士」。她也建議讀者下載台北國際書展app掌握作家活動。

獨立出版聯盟等共同打造的公民書區，讓讀者穿梭在鷹架與電動假人和發財車之中，享受工地閱讀的特殊經驗。獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，書區所使用的材料，九成五都可回收。印刻出版社打造書架的塑膠板和輕鋼架都是租賃而來，展完返還又可重複使用。台大出版中心和心靈工坊則重複使用去年參加書展的木料打造書區。台大出版中心主任張俊哲表示，這些木料平時收藏在倉庫，參展時依據設計單位的需要重新組裝，省錢環保又有新意。 站在公民書區打造的「工地」之中，台北國際書展宣告今天於台北世貿中心一館「開工」，展開六天的閱讀嘉年華。記者陳宛茜／攝影 2023台北國際書展中，心靈工坊重複使用去年參加書展的木料打造攤位。記者陳宛茜／攝影 2023台北國際書展中，印刻出版社打造書架的塑膠板和輕鋼架都是租賃而來，展完返還又可重複使用。記者陳宛茜／攝影 2023台北國際書展中，台大出版中心重複使用去年參加書展的木料打造攤位。記者陳宛茜／攝影 2023台北國際書展中，印刻出版社打造書架的塑膠板和輕鋼架都是租賃而來，展完返還又可重複使用。記者陳宛茜／攝影

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