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開工日大樂透頭獎摃龜 威力彩下期飆4.2億元

獨／銀行保險人事大風吹 台新人壽資深副總盛季瑩轉戰南山

開工日大樂透頭獎摃龜 威力彩下期飆4.2億元

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
威力彩下期頭獎上看4.2億元。圖／聯合報系資料照片
威力彩下期頭獎上看4.2億元。圖／聯合報系資料照片

台灣彩券公司今（30）日表示，今晚開獎的第16期大樂透頭獎摃龜，下期（31日）預估銷售1.8至1.9億元，頭獎保證1億元；同於今晚開獎的第9期威力彩頭獎也未開出，已連4期摃龜，下期(2月2日) 預估銷售1.4至1.5億元，頭獎上看4.2億元。

本期大樂透中獎號碼「07、18、23、39、41、43」，特別號「25」，頭獎1億元未開出，獎金累入下期；本期威力彩中獎號碼第一區「10、11、23、27、28、34」，第二區「03」，頭獎也未開出，下期頭獎上看4.2億元。

大樂透加碼春節大紅包方面，本期9個春節大紅包中獎號碼從小到大依序為「04、13、15、19、30、32、37、38、43」，今晚共開出23組，總中獎注數為29注，其中18組為單注中獎，可獨得百萬獎金，4組為2注均分，可各得50萬元獎金，1組為3注均分，可各得33.3萬元獎金。

台彩表示，截至本期為止，大樂透360組100萬元春節大紅包獎項已送出304組，剩餘最後56組，次期(31日)將繼續加開大紅包獎項。

大樂透 威力彩 台彩

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