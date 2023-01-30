快訊

自殺炸彈客攻擊巴基斯坦清真寺 至少32死147傷「身分多為警察」

休旅車失控「一路衝」橫掃對向車道 公車驚險閃過畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明白天回升到20度！日夜溫差極大 氣象局：周三晚轉濕涼

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，明天天氣型態跟今天相當類似，高雄以北仍會有10度以下低溫發生機率，但明天白天，各地回升到20度以上，日夜溫差超過10度，提醒民眾留意。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，明天天氣型態跟今天相當類似，高雄以北仍會有10度以下低溫發生機率，但明天白天，各地回升到20度以上，日夜溫差超過10度，提醒民眾留意。記者林伯東／攝影

中央氣象局表示，明天天氣型態跟今天相當類似，高雄以北仍會有10度以下低溫發生機率，但明天白天，各地回升到20度以上，日夜溫差超過10度，提醒民眾留意。

中央氣象局預報員葉志均表示，從衛星雲圖上看到，影響台灣的高壓系統往東移動出海，台灣上空雲量稀少，花東雲量稍多，各地都是以可以見到陽光天氣為主，還是要提醒，今晚到明天清晨溫度仍偏低，台南以北、東北部落在10到12度，其他地方13、14度。高雄以北、宜蘭花蓮地區還是有10度以下發生機率，提醒民眾做好保暖工作，而外島氣溫偏低，溫度為8到13度。

他表示，明天溫度回升，各地溫度回升到20度以上，因此日夜溫差偏大，早出晚歸民眾，要適時調整穿著，清晨中南部地區有局部霧，行車用路要特別留意；至於這樣天氣型態會持續到周三晚間，東北季風增強，北部東半部轉濕涼天氣。

氣象局表示，明天寒流逐漸減弱，各地氣溫回升，輻射冷卻影響，各地清晨天氣仍寒冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；清晨中南部地區及晚起西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；基隆北海岸、東北部沿海及恆春半島易有較強陣風。

明天白天氣溫會回升到20度，早晚溫差大，提醒民眾注意。圖／中央氣象局提供
明天白天氣溫會回升到20度，早晚溫差大，提醒民眾注意。圖／中央氣象局提供

氣象局 寒流 東北季風

延伸閱讀

未來一週先晴後雨！元宵節偏濕涼 這些地區有局部短暫雨

影／真的冷到爆！地面磁磚啪一聲全碎了 受害者集體慘哭：每年都爆

開工日起不來 清晨最低溫5.3度 吳德榮：日夜溫差極大

寒流來襲！彰縣4人無呼吸心跳 中醫建議下床前雙手這樣做

相關新聞

明白天回升到20度！日夜溫差極大 氣象局：周三晚轉濕涼

中央氣象局表示，明天天氣型態跟今天相當類似，高雄以北仍會有10度以下低溫發生機率，但明天白天，各地回升到20度以上，日夜...

腸病毒疫情悄悄上升 上周急診增七成

隨著新冠肺炎的防疫解禁，許久沒有流行的腸病毒疫情正悄悄上升。疾管署統計上周腸病毒急診就診134人次，較前一周77人次上升...

投資人豪捐2000萬給健保 李伯璋：20年來最大筆捐款

全民健保保險愛心專戶設立已20餘年，在虎年尾聲收到史上最高捐款，由善心人士陳先生捐贈2000萬元善款。健保署署長李伯璋特...

未來一週先晴後雨！元宵節偏濕涼 這些地區有局部短暫雨

氣象局表示，今晚、明晨仍要留意低溫；明天至2月1日白天大致都是晴朗穩定的天氣；2月1日晚間起至2月5日（元宵節）轉為水氣...

全聯門市福袋開獎了！3台百萬電動名車幸運獎號看這邊

大年初一有搶到全聯兔年福袋的民眾趕快來對獎！今年實體門市首度祭出3台夢幻電動名車大獎，分別是市價381萬的「Porsch...

罹癌婦換2次人工髖關節都未成功 後來國產新創獎產品救了她

1名罹癌婦人因左側髖關節壞死而接受人工髖關節置換手術，卻接連兩次都鬆動，讓她舉步維艱。所幸後來接受第3次手術時使用獲得國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。