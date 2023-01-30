明白天回升到20度！日夜溫差極大 氣象局：周三晚轉濕涼

中央氣象局表示，明天天氣型態跟今天相當類似，高雄以北仍會有10度以下低溫發生機率，但明天白天，各地回升到20度以上，日夜溫差超過10度，提醒民眾留意。

中央氣象局預報員葉志均表示，從衛星雲圖上看到，影響台灣的高壓系統往東移動出海，台灣上空雲量稀少，花東雲量稍多，各地都是以可以見到陽光天氣為主，還是要提醒，今晚到明天清晨溫度仍偏低，台南以北、東北部落在10到12度，其他地方13、14度。高雄以北、宜蘭花蓮地區還是有10度以下發生機率，提醒民眾做好保暖工作，而外島氣溫偏低，溫度為8到13度。

他表示，明天溫度回升，各地溫度回升到20度以上，因此日夜溫差偏大，早出晚歸民眾，要適時調整穿著，清晨中南部地區有局部霧，行車用路要特別留意；至於這樣天氣型態會持續到周三晚間，東北季風增強，北部東半部轉濕涼天氣。

氣象局表示，明天寒流逐漸減弱，各地氣溫回升，輻射冷卻影響，各地清晨天氣仍寒冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；清晨中南部地區及晚起西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；基隆北海岸、東北部沿海及恆春半島易有較強陣風。 明天白天氣溫會回升到20度，早晚溫差大，提醒民眾注意。圖／中央氣象局提供

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