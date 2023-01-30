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增加女力是新內閣亮點？ 婦女新知：性別平權尚未達標

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣歷屆內閣之女性成員比例。圖／婦女新知基金會提供
台灣歷屆內閣之女性成員比例。圖／婦女新知基金會提供

新任行政院院長陳建仁及其內閣將於明日上任。婦女新知基金會今天發出聲明表示，陳院長此次內閣改組特別著重「增加女性閣員人數」，新內閣女性比例從7.5%上升至16.67%，為蔡英文總統就任以來女性內閣比例最高點，但婦女新知基金會強調，16.67%離真正的平權內閣還有一段仍難以抹滅的差距，違反《行政院性別平等政策綱領》自訂的內閣任一性別比例不低於1/3，仍待主政者落實。明年年初將迎來總統暨立委大選，婦女新知呼籲候選人及各政黨對促進女性及多元弱勢群體參政提出具體政見承諾，並在未來確實兌現。

婦女新知表示，若以性平委員推動通過的內閣1/3性別比例原則來檢視，台灣至今從未有任何一個內閣女性比例達到四分之一，僅唐飛、張俊雄、劉兆玄、吳敦義、陳沖幾位行政院長上任時，女性閣員比例達五分之一，蔡英文總統第二任上任時蘇貞昌院長的內閣，女性比例只剩4.76%，同於國民黨執政時期、解嚴甫兩年後上任的李煥內閣，是台灣史上女性閣員比例第二低的紀錄（第一低為威權時期的0%）。

婦女新知表示，行政院及其內閣掌握國家各項重大權力，其成員缺乏多元性，即是台灣民主化未竟之業。歷屆政府已經花費超過半個世紀，身體力行告訴人民與一代代的女孩，「掌握國家重大權力的那群人，男性佔多數是正常的」。期待未來這一切可以改變，掌握權力者身分的多元性可以成為常態。

內閣 行政院 蔡英文

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