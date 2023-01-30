腸病毒疫情悄悄上升 上周急診增七成

隨著新冠肺炎的防疫解禁，許久沒有流行的腸病毒疫情正悄悄上升。疾管署統計上周腸病毒急診就診134人次，較前一周77人次上升74%。疾管署副署長莊人祥表示，受到這三年新冠疫情影響，五歲以下幼童多未感染過腸病毒，加上疫情正在上升，因此趁疫情初期趕快提醒家長發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、突然間全身肌肉收縮等症狀，可能是腸病毒重症前兆病徵，盡快至醫院接受治療。

莊人祥表示，腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，春節假期親友歡聚，無論成人、小孩都有感染腸病毒風險。

疾管署監測資料顯示，截至今年1月30日，上周（1月22日至1月28日）國內腸病毒門急診就診共計890人次，雖因春節連續假日休診影響，較前一周2019人次下降，但急診就診134人次，較前一周77人次上升74%。國內腸病毒感染併發重症確定病例去年累計三例，分別兩例感染克沙奇A2型及一例感染腸病毒D68型，其中一例死亡。

莊人祥表示，雖然目前腸病毒疫情較新冠肺炎疫情前低，但這三年五歲以下個案的腸病毒發生率低，多數人沒有感染過。由於疫情有上升趨勢，加上整個防疫措施沒有像以前這麼嚴實，擔心腸病毒疫情會上升較想像中高，因此趁疫情初期，所以趕快提醒民眾保持警覺，確實做好手部衛生與環境消毒；並應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具。

疾管署提醒，腸病毒在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在且有傳染力，發病後一周內傳染力最高。痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12周之久，因此仍應繼續注意個人手部衛生。另須注意酒精對腸病毒毒殺效果有限，可使用濃度500ppm的消毒水進行一般環境消毒。

五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，也應儘速送到大醫院接受治療。

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