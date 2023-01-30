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宋仲基再婚當爸 韓命理師6年前神預言...網直呼「超級先知」

今明兩天回暖 周四再轉濕冷

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
在舒適宜人的溫暖冬陽下，韓國觀光客在101大樓前閒聊或拍照留念。記者侯永全／攝影
在舒適宜人的溫暖冬陽下，韓國觀光客在101大樓前閒聊或拍照留念。記者侯永全／攝影

今日冷空氣減弱，但清晨受輻射冷卻影響，兔年開工日上班民眾明顯感受到寒意，不過隨著白天各地陽光露臉，氣溫將逐漸回暖。北部及東半部高溫約18至21度，中南部高溫則在22至25度左右。入夜後氣溫將再度下降，局部地區仍會出現10度以下低溫

年後開工日雖冷空氣較前幾天減弱，因受強輻射冷卻影響，一早出外民眾仍感覺冷颼颼，各地空曠地區早晚也會有10度以下低溫出現機率，不過白天隨著溫暖冬陽露臉稍稍回暖。下一波鋒面將於周四報到，迎風面的水氣增多，北部、東半部轉為陰有短暫雨的天氣，周六補班日及周日雨勢更加明顯，屆時，北部氣溫在14至17度左右，影響較小的中南部氣溫約16-22度。預計下周一東北季風減弱，氣溫又再度回升，天氣也轉趨穩定。

兔年開工日冷空氣減弱，因受強輻射冷卻影響，上班民眾仍感受到寒意，不過隨著白天各地陽光露臉，氣溫將逐漸回暖；在溫暖冬陽下，101大樓前湧現大批東南亞與韓國觀光客。記者侯永全／攝影
兔年開工日冷空氣減弱，因受強輻射冷卻影響，上班民眾仍感受到寒意，不過隨著白天各地陽光露臉，氣溫將逐漸回暖；在溫暖冬陽下，101大樓前湧現大批東南亞與韓國觀光客。記者侯永全／攝影

低溫 高溫 補班日 兔年

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