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投資人豪捐2000萬給健保 李伯璋：20年來最大筆捐款

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
善心人士陳先生捐贈2,000萬元給「健保愛心專戶」，由健保署李伯璋署長(左一)頒贈感謝狀給陳先生(左二)及其夫人。圖／健保署提供
善心人士陳先生捐贈2,000萬元給「健保愛心專戶」，由健保署李伯璋署長(左一)頒贈感謝狀給陳先生(左二)及其夫人。圖／健保署提供

全民健保保險愛心專戶設立已20餘年，在虎年尾聲收到史上最高捐款，由善心人士陳先生捐贈2000萬元善款。健保署署長李伯璋特於日前親自致贈感謝狀，感佩年青有為陳姓夫婦的善行義舉，以及對健保的支持和肯定。

健保愛心專戶設立於民國91年，所有善款主要用於協助急難，或生病的經濟困難民眾繳納健保欠費或醫療欠費，本次由陳先生單筆捐款2000萬元，是有史以來最大筆的捐款。

陳先生為專業投資人，一直以來與陳太太秉持著施比受更有福的共同信念，認為如果自己的付出能讓很多人受惠，這才是金錢最大的價值，也覺得自己非常幸運，能夠有能力幫助急難時需要協助的人，因此長期行善捐助政府相關慈善專戶及慈善團體，以實際行動回饋社會，希望能讓社會共好。

此次陳姓夫婦因聽聞郭姓友人曾捐款給健保愛心專戶，得知健保署是用來協助急難或生病的經濟困難民眾，所欠繳的健保費用，以及近日推動分級醫療的就醫部分負擔費用，是全世界很多國家都做不到的事；所以希望盡一份力量，支持台灣的健保，特地於年前捐款助弱勢，讓這份愛可以延續給更多的人。

李伯璋表示，健保愛心專戶設立20年來，持續協助特殊境遇家庭、弱勢兒少、身心障礙、重大傷病、獨居老人或發生重大變故等弱勢民眾，累計協助超過4萬人，協助金額超過2億元。

「有些民眾一次性大額捐款，有些善心人士則長期默默捐助健保愛心專戶，積沙成塔。」李伯璋表示，回顧歷年愛心捐款情形，民眾捐款動機有感念健保，或醫護曾提供自己或家人照護的因素、愛心助人照護弱勢的想法，遂在行有餘力後，回饋健保愛心專戶之舉。

疫情期間民眾也體認到健保與醫療的重要性。李伯璋感謝台灣人民對健保署一直以來的肯定，讓保障弱勢的力量能夠延續下去。健保署統計，111年接獲捐款達6,423萬元，為愛心專戶設置以來接獲捐款最多的一年，並運用愛心捐款3,143萬元協助經濟困難民眾繳納健保欠費，也是歷年協助金額最多的一年。

李伯璋表示，在健保任內6年8個月，極力推動健保愛心專戶應發揮最大財務運用效益，務實助民解民眾燃眉之急。也由衷感謝所有捐款人士，無論捐款金額多寡愛心都是一樣，同時也代表所有受過幫助的民眾表達感謝之意，相信透過大家的齊心協力，此善的迴力效應，將生生不息。

如今李伯璋即將卸任，他也期許，未來健保署持續審慎運用所收善款，幫助弱勢民眾繳交健保欠費及推動分級醫療就醫的部分負擔費用，將社會各界的溫暖散播給需要的民眾。

健保 捐款 愛心

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