罹癌婦換2次人工髖關節都未成功 後來國產新創獎產品救了她
1名罹癌婦人因左側髖關節壞死而接受人工髖關節置換手術，卻接連兩次都鬆動，讓她舉步維艱。所幸後來接受第3次手術時使用獲得國家新創獎、由林口長庚醫院骨科醫師謝邦鑫教授和長庚大學戴金龍教授設計的「鎖合式髖臼強化器」才讓婦人行走自如。
大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文說，婦人家住雲林，因為左側髖關節問題，1年多來不是用輪椅就是用拐杖代步，還得天天吃止痛藥，生活痛苦不堪，日前由家人陪同門診，鼓起勇氣再開第3次刀，希望這次手術可以讓她回到正常的生活。
他說，婦人已歷經2次人工關節置換手術，這次除了因為髖臼支架鬆動造成很大的骨頭缺損，本身的骨質疏鬆症也嚴重。手術除了填補缺損的骨頭，還特別使用新式的鎖合式髖臼強化器進行第3次的人工髖關節置換手術。手術以微創的方式順利完成，婦人休息一個晚上即能下床走路，隔天也在床邊騎簡易腳踏車運動，第3天順利出院。
黃贊文說，台灣每年有超過1萬例的人工髖關節置換手術，手術後因為人工關節鬆動而需要再次手術的病人也逐年增加。當病人有大範圍的髖臼骨缺損及骨質疏鬆症時，國產的鎖合式髖臼強化器，可以提供比傳統進口的髖臼支架更好的穩定度。
他說，若是因為子宮內膜癌或子官頸癌而接受過放射線治療的病人，有比較高的風險容易發生人工關節鬆動。他建議，有接受人工關節置換手術的民眾應該定期回診，若有持續疼痛不適的情況發生，應該尋求專業骨科醫師進一步詳細的評估。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言