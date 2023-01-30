罹癌婦換2次人工髖關節都未成功 後來國產新創獎產品救了她

1名罹癌婦人因左側髖關節壞死而接受人工髖關節置換手術，卻接連兩次都鬆動，讓她舉步維艱。所幸後來接受第3次手術時使用獲得國家新創獎、由林口長庚醫院骨科醫師謝邦鑫教授和長庚大學戴金龍教授設計的「鎖合式髖臼強化器」才讓婦人行走自如。

大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文說，婦人家住雲林，因為左側髖關節問題，1年多來不是用輪椅就是用拐杖代步，還得天天吃止痛藥，生活痛苦不堪，日前由家人陪同門診，鼓起勇氣再開第3次刀，希望這次手術可以讓她回到正常的生活。

他說，婦人已歷經2次人工關節置換手術，這次除了因為髖臼支架鬆動造成很大的骨頭缺損，本身的骨質疏鬆症也嚴重。手術除了填補缺損的骨頭，還特別使用新式的鎖合式髖臼強化器進行第3次的人工髖關節置換手術。手術以微創的方式順利完成，婦人休息一個晚上即能下床走路，隔天也在床邊騎簡易腳踏車運動，第3天順利出院。

黃贊文說，台灣每年有超過1萬例的人工髖關節置換手術，手術後因為人工關節鬆動而需要再次手術的病人也逐年增加。當病人有大範圍的髖臼骨缺損及骨質疏鬆症時，國產的鎖合式髖臼強化器，可以提供比傳統進口的髖臼支架更好的穩定度。

他說，若是因為子宮內膜癌或子官頸癌而接受過放射線治療的病人，有比較高的風險容易發生人工關節鬆動。他建議，有接受人工關節置換手術的民眾應該定期回診，若有持續疼痛不適的情況發生，應該尋求專業骨科醫師進一步詳細的評估。

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