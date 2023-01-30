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花32元買飲料中千萬！全家本期開出特別獎、特獎各2組

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家2022年11～12月統一發票開出多組大獎，趕快對一下手中的發票有沒有中獎。圖／全家便利商店提供
全家2022年11～12月統一發票開出多組大獎，趕快對一下手中的發票有沒有中獎。圖／全家便利商店提供

開工紅包就靠對統一發票來加碼，全家便利商店2022年11～12月的中獎發票，開出2組特別獎1,000萬元，消費者分別在全家台中金自由店、蘆竹鴻佰店皆花費不到60元就幸運中大獎，購買品項為沙士與冰塊杯等飲品。

特獎200萬元這次也開出2組，幸運得主分別於全家興北店、中壢國美店消費，其中有消費者購買全家冬季巧克力甜點新品「米歇爾柯茲巧克力千層」，僅花費59元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，分別於全家App、彰化金馬店、高雄翠北店及台中雙利店開出，其中有消費者僅花費4元代收手續費就幸運帶走頭獎，為本次最低消費金額。

而為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部特別針對雲端發票專屬提供的百萬元獎，全家本期也開出3組，分別位於員林金牌店、竹北大境店及高雄立信店，其中有消費者僅花費25元購買飲料即獲得100萬元大獎，快看看自己是不是幸運兒。

統一發票 頭獎 巧克力

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