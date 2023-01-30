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春節連假結束 中橫關原段恢復4時段放行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蘇花公路大清水隧道下月1日是否恢復管制通行，公路總局四工處正研擬管制通行方案，會盡快公告相關措施。圖／公路總局提供
蘇花公路大清水隧道下月1日是否恢復管制通行，公路總局四工處正研擬管制通行方案，會盡快公告相關措施。圖／公路總局提供

春節10天連假已結束，台8線中橫公路關原災害段即日起恢復4個時段放行，管制區為114.6公里至120.6公里關原至金馬隧道東端；而中橫129.8公里慈航橋路段、155.68公里西寶路段，因施行邊坡工程，即日起至2月28日止，上午7時30分至下午5時30分半小時放行10分鐘，假日不管制。

中橫公路117.4公里關原段去年因地震及大雨影響坍方嚴重，公路總局搶通後，持續施作邊坡保護、路基加固工程，並設置管制哨，每天上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時及下午3時放行1次，供人車通行。

春節期間，公路總局四工處太魯閣工務段考量疏運需求，開放白天通行中橫公路關原災害段，今天開工恢復管制。搶修團隊於放行時段，安排人員現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，如遇天候狀況不佳，包括強降雨、濃霧無法監看邊坡等，或持續落石有擴災之虞，不排除停禁止人車通過、封閉道路。

太魯閣工務段為養護中橫110.2公里至184.5公里（大禹嶺至太魯閣路段），即日起至2月28日止，於129.8公里慈航橋路段、155.68西寶路段施作邊坡工程，2路段上午7時30分至下午5時30分實施交通管制，每逢半點放行10分鐘，假日則不管制交通。

另外，台9線蘇花公路159.3公里大清水隧道，本月12日遭大量坍方土石淹沒交通受阻，公路總局搶通後不管制至31日。下月1日是否恢復管制通行，公路總局四工處表示，後續還有相關邊坡防護工程與明隧道鋼棚施作工程，正研擬管制通行方案，會盡快公告相關措施。

中橫公路台8線關原災害搶修路段，每天上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時及下午3時放行1次，供人車通行。圖／公路總局提供
中橫公路台8線關原災害搶修路段，每天上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時及下午3時放行1次，供人車通行。圖／公路總局提供
中橫公路台8線關原災害搶修路段，在春節連假結束後，恢復4個時段放行。圖／公路總局提供
中橫公路台8線關原災害搶修路段，在春節連假結束後，恢復4個時段放行。圖／公路總局提供

中橫公路 太魯閣 春節

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