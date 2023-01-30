寒流泡水溯溪走到「生無可戀」 研究團隊找到台灣最高的樹
繼桃山神木後，農委會林試所的研究團隊，趁著春節假期上山，找到台灣最高的樹，這棵樹是台灣杉，尚未取名，暫時以光達資料的編號，稱為「55214」，但研究團隊暱稱為「大安溪倚天劍」，皮尺實測樹高84.1公尺，是目前台灣最高的樹。
林試所助理研究員徐嘉君表示，找樹的人一行共20人，除了研究人員，還包括紀錄片導演，醫護人員，是在大年初二1月23日上山，1月29日下山，一共7天；這一趟，路程遠，且過程遇到寒流來襲，冷的時間最長，過程艱辛不言可喻。
這一路要溯溪大安溪20公里，接上東陽山、西勢山登山路線，從東陽山下切大安溪源頭溪谷500公尺後，看到溪谷裡巨木林立的景象。
徐嘉君說，此行印象最深刻的是「很冷」，主要是過程都沒有路，去跟回都要溯大安溪20公里，由於大安溪夏天沒辦法溯溪，水位太高波濤洶湧，只能趁冬天乾季走水路逆流而上；春節期間寒流來襲，尚未入夜氣溫就跌到負2度；白天人泡在10度以下的溪水裡長途行走，水很冰，溯溪走到「生無可戀」，全靠意志力苦撐。
她表示，她初二清晨三時從家裡出發，到昨天(年初八)才返家，連同其他研究人員，紀錄片拍攝小組一行20人，因為已經利用光達科技，把全台灣的巨木941棵光達資料都備齊，精挑細選，所有資料都顯示，台灣最高的樹「就是它」，她笑說，要這樣這樣吸引團隊、以此鼓勵其他同行人員，否則天氣很冷，又在春節年假期間，要找齊找樹的登山團隊並不容易，幸好最後樹高也真的破了紀錄，整個團隊都很高興。
徐嘉君表示，這次上山，登山的路線有一定難度，除了水路溯溪以外，也有斷崖，其中，紀錄片導演是一行人當中、登山經驗最少的，也因此另外派了嚮導沿路照顧保護，但過程仍不免在溯溪時被水沖走一小段，走斷崖時，走到腿軟。
她也提到，團隊中一名農委會林務局的林班地護管員，過程被落石砸傷，由於一路都是人沒有走過的路，因此護管員會拿著砍刀開路，但地質很鬆軟，沿途有許多落石，護管員被比小茶几還大的石頭砸傷，連刀帶人一起滾下去；雖落石砸到護管員的手腕、腫起來不能動，但幸好隨行有醫護人員處理包紮，雖然驚險艱辛，仍努力達成任務。
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