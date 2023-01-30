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全台22空品測站達亮橘燈 金門受陸汙染物影響恐亮紅燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
目前共22測站達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，金門受中國大陸汙染物影響，短時間恐亮起「紅燈」。圖／截自環保署空品監測網
目前共22測站達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，金門受中國大陸汙染物影響，短時間恐亮起「紅燈」。圖／截自環保署空品監測網

今天寒流逐漸減弱，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，但中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，目前共22測站達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，金門受中國大陸汙染物影響，短時間恐亮起「紅燈」。環保署提醒，南部、馬祖及金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

照環保署監測資料及氣象局今上午10時資料顯示，中部以南空品區風速逐漸轉弱，有利汙染物累積；夜晚及清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部局部地區及馬祖短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，金門受中國東南沿海汙染物影響，短時間可能達對所有族群不健康的「紅色警示」等級。

明（31日）環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，竹苗至中部沿海地區可能出現背風渦流致局部地區汙染物濃度上升，南部地區位於弱風區，須留意汙染累積。

夜晚及清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周三（2月1日）白天環境風場東南風，西半部位於弱風區，擴散條件稍差，易累積汙染物，晚間東北季風增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部地區位於下風處，仍有利汙染物累積。

夜晚及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

馬祖 金門 宜蘭

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