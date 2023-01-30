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福壽山農場零下低溫車子樹葉結霜 成浪漫白色世界

中央社／ 台中30日電
福壽山農場清晨出現零下4度低溫，樹葉結上一層白霜。 圖擷自福壽山農場臉書
福壽山農場清晨出現零下4度低溫，樹葉結上一層白霜。 圖擷自福壽山農場臉書

寒流來襲，台中市和平區福壽山農場今天清晨出現零下4度低溫，車子、樹葉結上一層白霜，白茫茫一片彷彿撒上白糖霜，變成浪漫白色世界。

連日低溫，天氣冷颼颼，氣象局今天對全台發布低溫特報。位於海拔高度2100公尺至2614公尺的福壽山農場，清晨出現零下4度低溫。因低溫影響，農場內的車子、樹葉等都覆蓋一層白霜，彷彿撒上白糖霜般，浪漫又美麗。

福壽山農場副場長王仁助接受中央社記者電訪指出，連日低溫，但農場內的作物，如蘋果、水蜜桃的葉子都掉落了，目前是休眠狀態，肥料都已經撒下，等待立春氣溫回暖後，果樹就會長出新芽。

王仁助表示，農場裡種植多項品種的櫻花，有山櫻花、富士櫻、昭合櫻等。預估氣溫溫度已經開始回升，千櫻園的櫻花將在2月中旬開放，屆時洽逢情人節，民眾可安排上山賞櫻，共度浪漫情人節。

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