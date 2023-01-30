明年春節連假銳減？過來人揭「內幕」曝絕招：想休幾天有幾天
不少民眾利用春節10天超長連假安排出國旅遊或在國內踏青郊遊，連假結束後，大家都要收心迎接開工大事，但有不少網友已經開始期待明年春節又能再休長假，迫不及待地安排下次旅遊計畫，但有一名網友觀察明（2024）年的春節假期後發現，2024年的過年連假天數「驟減」，掀起網友陣陣哀號。
今（30）日是開工第一天，大家紛紛回歸工作崗位，但有網友似乎在連假期間玩得意猶未盡，想提早安排連假出遊，卻意外發現「明年過年連假只有7天」，明年春節連假從2024年2月8日放到2月14日，比今年整整少了3天，他不禁哭喊「由儉入奢易，由奢入儉難，這叫人怎麼能忍？為何不乾脆學國外固定天數放長假？」
貼文一出，網友們紛紛感嘆「自己用特休請，乾坤大挪移要幾天有幾天」、「放7天還是要補班1天，笑死」、「請3天特休就能休12天」，但也有人狠酸「不補班可接受，放那麼多天到處塞很開心？」、「今年年假放完馬上補班，根本沒比較好」、「說不定又玩週六補班湊個10天假期」。
事實上，根據行政院人事行政總處規定，該處應於每年6月30日前公告隔年政府行政機關辦公日曆表，因此網友目前推測2024年春節連假的天數並非確定版本，仍待政府公告。不過，行政院人事行政總處公告「農歷除夕前一日為上班日者，調整該上班日為放假日」，因此未來除夕及春節最少會有7天連假。
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