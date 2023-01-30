雲林首家虛擬健保卡醫院上路 解決補卡、押金的麻煩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
健保署的駐點人員也指導民眾，用手機開通虛擬健保卡，民眾揪感心。記者蔡維斌／翻攝
健保署的駐點人員也指導民眾，用手機開通虛擬健保卡，民眾揪感心。記者蔡維斌／翻攝

健保署推動「無接觸就醫模式」，只要申辦「虛擬健保卡」，透過手機即可達到與實體健保卡完全相同的作用與便利性。中國醫藥大學北港附設醫院經部分門診試辦後，本月全院正式上路，成為雲林首家試辦「虛擬健保卡」的醫院，歡迎民眾善加利用，讓就醫看診更方便。

許多人看病常常忘帶健保卡，欠卡須得自費預付押金，一周內再回醫院補卡退費，十分麻煩，擁有「虛健保卡」可解決健保卡毀損、讀取不到晶片等問題，更可省去忘記攜帶健保卡，還須返回醫院補卡、押金等困擾。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）為雲林縣第1家推行的醫院，從去年3月，由家庭醫學科及泌尿科的門診先試辦，只要民眾下載「全民健保行動快易通APP」取得虛擬健保卡QR Code，即可透過QR Code就診。

媽祖醫院說，自開放至今共協助開通約900人，從本月起更開放全院門診受理，且西醫及中醫皆可使用。只要開啟「健保快易通」選點同意授權即可看診。

媽祖醫院開放使用虛擬健保卡以兒科的使用率最高，兒科主任蔡承諺表示，小朋友健保卡通常都由父母保管，常因父母需要上班，在家幫忙照顧小孩的阿公阿嬤，當小朋友生病則得要找父母拿健保卡才就醫，舟車勞頓也可能延誤就醫，「虛擬健保卡」提供授權使用機制，可同時將小朋友的虛擬健保卡授權綁定在父母和阿嬤的手機上，解決傳遞健保卡的困擾，也能保留完整的使用紀錄，安全又便利。

雲林人口老化、隔代教養或三代同堂的家庭多，為為更多人享有「虛擬健保卡」的便捷，媽祖醫院附設居家護理所人員所組團隊連日來深入社區，協助社區長者下載及開通虛擬健保卡，成為全國協助居家整合申請虛擬健保卡最多的機構，尤其長輩常會遺忘攜帶健保卡或急著就醫時找不到健保卡，「虛擬健保卡」可為老人家解決窘況，深受好評。

院長吳錫金表示，院方積極打造高齡友善環境醫院，尤其推動「虛擬健保卡」帶給老人家就醫更便利，透過手機綁定，讓照顧者無須隨身攜帶健保卡就能帶長者就醫看診，免除遺失、盜用情形，目前醫院第一線技術與人員完成「虛擬健保卡」的操作訓練，居家護理所團隊更積極深入社區為獨居老人或行動不便的長者申辦，讓虛擬健保卡落實於全院，提高使用率，嘉惠更多病患。

北港媽祖醫院居護團隊深入社區到宅協助設定虛擬健保卡，民眾揪感心。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖醫院居護團隊深入社區到宅協助設定虛擬健保卡，民眾揪感心。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖醫院居護團隊深入社區到宅協助設定虛擬健保卡，民眾揪感心。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖醫院居護團隊深入社區到宅協助設定虛擬健保卡，民眾揪感心。記者蔡維斌／翻攝

健保卡 父母 媽祖

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