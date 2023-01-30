開工賺錢讓自己美美的 隱形牙套的五大品牌+五大優點特色

一起美美的開工！

隨著科技進步，矯正牙齒不只有傳統牙套這個選項，越來越多人傾向選擇較為美觀和方便性高的隱形牙套，但隱形牙套和傳統牙套相比優點到底有哪些？眾多品牌中，到底哪個品牌最適合自己呢？

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「隱形牙套的五大優點」和「隱形牙套五大品牌」，一起來讓自己變美美的吧！

image source:FB/隱適美台灣 Invisalign Taiwan





No.5 能預知矯正結果

「隱形牙套」可以經由電腦的3D模擬功能，在初診時就可以預估自己矯正完畢後的牙齒排列狀況，此外醫生也會依照民眾想要的療程，模擬出矯正移動的模擬過程，讓民眾可以在矯正前就預知矯正結果和矯正時間，不同與傳統牙套只能用類似的病例知道大概的結果。

可以準確預估矯正後的狀況，也讓網友覺得比傳統牙套更讓人放心，「可以模擬狀態真的很讚，不需要害怕出來的結果讓人不滿意」、「能用電腦模擬真的會讓人覺得安心許多，不用害怕矯正後牙齒狀態是未知」、「雖然傳統牙套也可以達到最後想要的效果，但隱形牙套就真的完全模擬出來過程」。

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No.4 穿戴比較不痛

隱形牙套推動牙齒的方式和傳統牙套相比相當溫和，有些傳統牙套戴上後，牙齒會感到非常痠痛而無法進食，但隱形牙套幾乎只有換新牙套的前三天會感受到酸緊，接下來就和平常一樣，鮮少出現不適感，穿戴時的疼痛感遠比傳統牙套來得低。

此外，隱形牙套的表面相當平滑，不會刮破嘴巴或是傷害到牙齦造成進食時的疼痛感，「帶傳統牙套真的會刮到肉，之前一不小心跌倒，整個肉都被勾著超痛，但隱形牙套就沒這個煩惱了」、「隱形牙套疼痛感真的很低，只有一開始微微酸，之後就跟平常一樣」。

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No.3 所需回診頻率低

隱形牙套的矯正過程是在矯正前就由電腦模擬、計畫好，因此回診可以間隔較長的時間，大概6到8週左右回診一次，但傳統牙套可能3到4週就要回診一次，對於忙碌的人來說相當方便，就算在矯正過程中有出國或是暫時離開也不會耽擱到矯正的計畫。

回診的頻率低，也深受許多忙碌的人喜愛，「對於很忙碌的人，真的是超大的優點」、「隱形牙套這點跟傳統牙套相比真的是節省了非常多時間」、「機會成本的部分，隱形牙套真的大贏特贏」、「隱形牙套甚至可以2到3個月回診一次就好，時間也超彈性」。

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No.2 飲食較無限制

不同與固定的傳統牙套，隱形牙套雖然在配戴時，醫生還是會建議要注意較硬的食物，像是冰塊、甘蔗等，還是需要盡量避免食用，但因為隱形牙套可以輕易的取下，因此只要在吃東西之前將隱形牙套拆除，對於飲食上沒有太大的影響，能吃的東西也較不受限。

這點讓許多愛吃美食的人，二話不說選擇隱形牙套，「看到朋友帶傳統牙套，有時候真的感覺他們很不舒服，有些東西都不能吃，不是怕傷到就是怕會卡到裡面不好清潔」、「每次要吃一些比較會染色或是硬的東西就會拆下來，真的跟沒戴牙套的時候一模一樣，沒有什麼影響，超讚」。

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No.1 美觀

不同與傳統牙套會露出鋼線與矯正器，隱形牙套戴上去之後幾乎看不見，雖然還是會黏上一些小附件來幫助牙齒移動，但還是可以與醫生協調。此外，隱形牙套可以隨時拿下，在重要場合中，就能輕易取下牙套，完全看不出來正在矯正牙齒，讓你拍照也能美美的。

不同與傳統牙套「鋼牙妹」的形象，隱形牙套被不少大讚，「真的很美觀，平常拆下來就完全不知道正在矯正牙齒」、「拍照起來也能美美的，真的不會留下『鋼牙妹』的黑歷史照片」、「超級適合愛美的人，可以維持漂亮形象，還能默默矯正變漂亮，超級推」。

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No.5 歐耐恩（OLigner）

OLigner歐耐恩透過大數據3D列印規劃療程，而歐耐恩合作專業牙醫師必須完成相關課程，並取得證照後才能向民眾提供服務，過程中醫師也會全程深入參與矯正計畫，若民眾在矯正過程遇到問題時，可以立即解決民眾疑惑。

不少做過歐耐恩的網友也分享「微型的矯正就很推薦歐耐恩喔」、「費用甚至比傳統牙套還要便宜」、「矯正時間很快速，價錢也是很親民」、「小編真的親切到不行，完全與其他人講的模糊不清不同，讓我非常安心」、「虎牙超快就下來，臉也變瘦了，只能說CP值很高」。

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No.4 YA！Smile 輕矯正

YA!Smile只要在線上上傳照片就能讓咨詢師進行評估，3～5天的時間就可以收到評估報告，不需要任何費用。除此之外在做完牙套後，YA!Smile還提供了3D齒模，能夠更清楚知道牙齒的程度，而做標記的地方就是重點調整部位。

Dental Monitoring是YA!SMILE的秘密武器，透過APP，搭配遠端監控系統，上傳口腔齒列照片，醫生就可掌握並確認輕矯正的進度狀況，「有問題都可以直接傳訊息給他們，不用親自跑診所，在疫情期間真的很讚」、「超推Dental Monitoring，可以隨時有效追蹤矯正進度」。

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No.3 舒服美（SOV）

舒服美是台灣第一家MIT的隱形矯正公司，109年市佔率達20％，合作診所約350家，結合3D列印、數位牙科CAD、新創高分子材料，發展出最適合台灣人的「SOV數位隱形矯正系統」。不只是團隊，技術也都是台灣自己的，且還有三年的有效保固。

打著全程MIT的台灣品牌，舒服美獲得不少台灣人支持，「想支持台灣品牌」、「專業度和細心度真的不打折扣」、「療程設計很、牙套、團隊、技術都是台灣自己的，真的是不錯的選擇」、「牙套損壞的話，也不用等待太多時間」。

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No.2 Zenyum

Zenyum在2018年創立於新加坡，主要材質為醫用級、非BPA、不含乳膠的塑料。服務對象主要平均分佈於亞洲地區，在新加坡、台灣、香港等地都能見到該品牌。還能透過APP來追蹤，每一副牙套的配戴時間、剩餘的牙套數都能透過APP看到，甚至還有專業的模擬影片。

Zenyum除了有專屬的APP之外，價格比起其他的品牌更顯得親民許多，「APP真的很方便，就連價錢也很親民」、「雖然價錢很親民，但在專業度跟細心程度完全不打折」、「當初選擇的原因，除了價格之外，還有主要服務對象為亞洲地區這點」。

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No.1 隱適美( Invisalign )

隱適美為1997年創立的美國品牌，由Align Technology公司設計專為全科牙醫創新設計的隱形牙套系統。透過先進的數位設備，來取得民眾口腔的3D模型，設計出最適合的矯正療程。隱適美的牙套採用獨家專利的Smart Track彈性材質製成，並透過Smart Force技術製造出專屬的隱形牙套。

為了保證服務品質，隱適美美國總部也發展出一系列的制度，除了每年的專業研討會和國內外醫生的病例分析，更有依照病患數分級的「隱適美醫師等級制度」，讓不少人大推「隱適美的醫生都很親切，也很細心在講解矯正過程」、「醫生的耐心和專業的技術，真的讓人很放心」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月11日至2023年01月10日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『隱形牙套優點』和『隱形牙套品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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