來台北看燈節 2月1日至19日台鐵局加開列車

台鐵局配合「2023台灣燈會在台北」活動，將於112年2月1日至2月19日活動期間逢周五至周日加開及延長行駛區間車（詳如附表），歡迎民眾多加利用。

台鐵局表示，為便利民眾搭車前往參加燈會活動，台鐵局各站提供悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省回程排隊購票時間。

相關加開及延長行駛列車車次及時刻，可於台鐵局官方網站及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。 2023台灣燈會在台北加開及延長時刻表。圖／台鐵局提供

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