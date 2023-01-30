萊爾富開工報喜訊 桃園81元買巧克力糖中千萬特別獎
年假完全不想開機的你，開工日趕快來對發票提振精神！開工首日萊爾富報喜訊，111年11～12月期統一發票千萬幸運兒獎落萊爾富，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「28089459」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「30660303」，本期萊爾富共開出特別獎1,000萬元1組、特獎200萬1組，且幸運得主皆消費不到百元即抱走大獎，趕快看看手中的發票是不是你！
萊爾富表示，111年11～12月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃園龍潭新護店，這位幸運兒僅消費81元購買巧克力及偉特糖，就中了1,000萬元特別獎；萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於新北市的中和福美店購買1包菸品，同樣花不到百元，就中了200萬元特獎。※吸菸有害健康 未滿十八歲不得吸菸※
🔯迎兔年春節懶人包一次看
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言