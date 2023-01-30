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萊爾富開工報喜訊 桃園81元買巧克力糖中千萬特別獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
開工首日萊爾富報喜訊，111年11～12月期統一發票開出千萬特別獎圖／萊爾富提供
開工首日萊爾富報喜訊，111年11～12月期統一發票開出千萬特別獎圖／萊爾富提供

年假完全不想開機的你，開工日趕快來對發票提振精神！開工首日萊爾富報喜訊，111年11～12月期統一發票千萬幸運兒獎落萊爾富，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「28089459」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「30660303」，本期萊爾富共開出特別獎1,000萬元1組、特獎200萬1組，且幸運得主皆消費不到百元即抱走大獎，趕快看看手中的發票是不是你！

萊爾富表示，111年11～12月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃園龍潭新護店，這位幸運兒僅消費81元購買巧克力及偉特糖，就中了1,000萬元特別獎；萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於新北市的中和福美店購買1包菸品，同樣花不到百元，就中了200萬元特獎。※吸菸有害健康 未滿十八歲不得吸菸※

對發票

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