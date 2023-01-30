春節後用攝食產熱效應 規律三餐低調瘦身有效果

許多人春節假期大吃大喝後想減重，台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲提供減重方法，規則三餐加選對食物，充分運用「攝食產熱效應」，可以讓自己低調瘦下來。

李旻憲主任指出，很多人誤以為「少量多餐才能瘦」，其實是減重迷思，他說，很多文獻顯示，拉長時間分開吃下完整餐點的總熱量，跟規律三餐的瘦身效果差不多；但複合式飲食的規律三餐，具備蛋白質、脂質與醣類三大營養素與飽足分量，吃對食物更能發揮「攝食產熱效應」瘦身又暖和身體。

李旻憲說，「攝食產熱效應」指的是身體攝取食物產生熱量，引起消化吸收、儲藏及代謝等作用，造成能量消耗增加，產生較多熱能，並從體溫散發使用掉。

他表示，「攝食產熱效應」佔人體每日總消耗熱量其中一成，研究發現，攝取相同種類和分量食物下，規律三餐比頻繁進食、少量多餐的人「攝食產熱效應」相對較高，養成吃對食物、規則三餐習慣，長久下來可幫助人體消耗熱量；無糖茶、咖啡等飲品富含兒茶素與咖啡因，若搭配飲食控制與運動有助提高代謝率與促進燃脂。

李旻憲建議優先選用，包括雞蛋、豆腐在內的低脂蛋白質食物，有助身體保暖並增加熱量消耗，挑選橄欖油、苦茶油、酪梨油等富含OMAGA-9的好油品做為日常用油，產熱佳還能抗發炎，也有助心血管健康；其次，善用薑、薑黃、辣與蔥等辛香料入菜，能促進代謝、提高抗氧化力。

除食物，春節後開始上班，想低調瘦身他建議從定時早睡早起做起，李旻憲指出，白天多曬太陽，能預防冬季憂鬱，充足睡眠能減少飢餓素分泌，維持食慾不失控，讓每天的生理時鐘、情緒與瘦體素分泌更加穩定，有助自然減重。 台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲提供年後減重方法。圖／台中慈濟醫院提供

商品推薦