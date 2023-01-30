開工日起不來 清晨最低溫5.3度 吳德榮：日夜溫差極大
中央氣象局表示，今明(30、31日)寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地清晨天氣仍寒冷，西半部日夜溫差大。
氣象局說，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。今日桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖及明日恆春半島易有較強陣風。
氣象局持續發布低溫特報，橙色燈號區域為桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、新北市；黃色燈號區域為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。
今(30日)清晨輻射冷卻影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖早晚天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，今晨至白天新北、桃園、新竹、苗栗、南投有連續10度左右或6度以下(橙色燈號)氣溫發生的機率。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(30日)晨台灣上空晴朗，東半部有零散低雲；無降水回波；無降雨。冷空氣漸減弱，但「強輻射冷卻」加持，各地區平地仍有極低溫；截至清晨5點13分本島縣市平地最低氣溫為苗栗(三灣鄉)5.3度。各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)5.5度，中部(南投中寮鄉)6.1度，南部(台南後壁區)6.9度，東部(花蓮壽豐鄉)9.1度。
他表示，今(30日)起至周三(1日)乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，清晨非常冷；明天本島平地最低氣溫仍在6度左右，後天緩升至8度左右。
這兩日，日夜溫差非常大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部6至22度，中部6至24度，南部7至25度，東部9至25度。
吳德榮說，周四(2日)東北風影響，大台北、東半部雲量增多，轉有局部短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定；北台白天稍轉涼，中南部影響不大。周五(3日)東北風減弱，天氣好轉、白天氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周六(4日)、下周(5)日另一波鋒面通過，北台稍轉涼，迎風面轉有雨，但降雨的影響範圍仍觀察中。
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