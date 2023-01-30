乾隆最愛「三希」差點在台團圓 快雪時晴帖下周登場
東晉「書聖」王羲之的「快雪時晴帖」，是乾隆最鍾愛的書法作品，譽為「天下無雙，古今鮮對」。乾隆將此帖與王獻之的「中秋帖」、王珣的「伯遠帖」合稱「三希」，珍藏在與寢宮相連的「三希堂」，每逢入冬初雪必取出品賞。「三希」中的中秋帖和伯遠帖都在北京故宮，只有「快雪時晴帖」在台北故宮。快雪時晴帖2月8日將在故宮「寫盡繁華──晚明文化人王世貞與他的志業」中登場。故宮文獻書畫處科長何炎泉指出，「快雪時晴帖」每次展出後都要休息三年，離上次展出已近五年。
「快雪時晴帖」和其他兩帖離散的故事充滿傳奇，彷彿暗喻兩岸命運。民國13年末代皇帝溥儀被逐出清宮時，隨行太監想將「快雪時晴帖」夾帶出宮，幸好被檢查出來，隨著故宮國寶大遷徙來到台灣。「中秋帖」和「伯遠帖」則被翠玉白菜的主人瑾妃偷盜出宮、流入袁世凱心腹郭葆昌手中。故宮前副院長莊嚴在「山堂清話」中回憶，他押運故宮國寶南遷臨行前，曾至郭葆昌家中作客，郭應允百年之後將此二帖「無條件歸還故宮」。
1949年之後，郭葆昌之子郭昭俊曾攜中秋、伯遠二帖到台北故宮，希望故宮買下這兩帖，一圓「三希」團圓心願，可惜當時故宮財力不足。對岸則在中共前總理周恩來指示下，將中秋、伯遠二帖從香港購回，藏於北京故宮。
「快雪時晴帖」全函只有28字，乾隆譽為「廿八驪珠」，扣掉稱謂和問候語只剩15字—「快雪時晴。佳想安善。未果為結，力不次。」此帖的意境是，一場快意的大雪之後，王羲之向友人問候，領悟人間事自有天意安排，人力無法改變，還不如看這場大雪澄淨天地人心。此帖筆法圓勁古雅、意態閑逸，被明代收藏家劉承禧題記為：「天下法書第一」。劉承禧與晚明文壇領袖王世貞是世交，劉承禧是「金瓶梅」的首刻出版者，而王世貞被認為是「金瓶梅」幕後作者，因此「快雪時晴帖」也在王世貞特展中登場。
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