開工日繼續試手氣！台彩估周一威力彩上看3.7億

台灣彩券公司今（29）日表示，今晚開獎的第15期大樂透頭獎開出，終結連5期摃龜，3.3億元1注獨得，獎落台東縣台東市岩灣路101巷598號「億來發彩券行」，下期頭獎保證1億元；而已連3摃的威力彩也將在明晚開獎，台彩預估頭獎上看3.7億元，民眾開工日可買張彩券，試試兔年開工手氣。

台彩表示，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站多達62家，其中，不乏今年春節期間連莊開出大獎者，例如南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」今年初一、初二各開出一注春節大紅包獎項，今晚又開出1注，光是今年10天假期就已開出3次，而該店從2014年以來累計已開出11次大紅包，且每次都是獨得100萬元。

另有3家投注站是今年春節第2度開出大紅包獎項，包括高雄市鹽埕區的「拼了彩券行」今年大年初一即開出1注大紅包；台北市文山區的「來億發彩券商行」以及新北市土城區的「一之發彩券行」則都是今年初二開出過1注春節大紅包，今晚再次開出1注。

此外，花蓮縣花蓮市的「金多寶投注站」曾在2018年開出16.5億元的威力彩頭獎，今晚是首度開出大紅包；位於宜蘭縣宜蘭市的「千億商行」2015年到去年已開出10注大紅包，今天則是第11度開出大紅包獎項。

台彩指出，大樂透春節加碼從小年夜(20日)開始，連續開獎17天，總計要送出360組100萬元的春節大紅包獎項，統計到今晚為止，累計已送出281組100萬元，共345位幸運兒中獎，其中有221人獨得獎金100萬元。

360組春節大紅包獎項目前只剩下79組，明天開工日大樂透還會繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透除了有機會對中億元頭獎外，還可以對百萬獎金的春節大紅包獎項。

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