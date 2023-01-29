快訊

要不回400萬引殺機…狠砍室友16刀畏罪墜樓 檢警相驗結果出爐

澳網／王者歸來！約克維奇奪第10冠 大滿貫22冠平紀錄

一張圖看天氣！這天前可見陽光 周六補班補課日要帶傘

影／春節收假日桃機湧人潮 整體旅運量逾80萬

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
今天是農曆春節連假最後一天，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次，不少旅客在連假最後一天才返國。記者黃仲明／攝影
今天是農曆春節連假最後一天，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次，不少旅客在連假最後一天才返國。記者黃仲明／攝影

今天（29日）是農曆春節連假最後一天，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次。移民署統計，桃機在國境解封後首個春節假期的旅運量超過72萬人次，出入境最高峰是昨天（28日）的8萬4968人次，出境4萬6032人次，入境3萬8946人次，皆為解封後的新記錄。

今年農曆春節連假長達10天，不少旅客甚至請假提早出遊，根據移民署統計，今年（2023）1月19日至1月28，桃園國際機場的旅運量為72萬0504人次，單日最高為28日8萬4968人次，第二高為27日7萬9513人次，其次為26日7萬8627人次、20日7萬4854人次，19日也有7萬3871人次。

機場公司統計，今年春節疏運起始日至初五（26日）平均每日客運量為7萬1010人次，較去年同期增加近27倍，預估整體春節疏運期間客運量將超過80萬人次，航機起降4768架次。

今天是農曆春節連假最後一天，桃機今天預估客運量約為8萬0076人次，移民署證照查驗台前難得出現人潮。記者黃仲明／攝影
今天是農曆春節連假最後一天，桃機今天預估客運量約為8萬0076人次，移民署證照查驗台前難得出現人潮。記者黃仲明／攝影
今天是農曆春節連假最後一天，預估客運量約為8萬0076人次，圖為入境旅客等待提領行李。記者黃仲明／攝影
今天是農曆春節連假最後一天，預估客運量約為8萬0076人次，圖為入境旅客等待提領行李。記者黃仲明／攝影
今天是農曆春節連假最後一天，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次。記者黃仲明／攝影
今天是農曆春節連假最後一天，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次。記者黃仲明／攝影
根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次，圖為旅客入境情形。記者黃仲明／攝影
根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次，圖為旅客入境情形。記者黃仲明／攝影

春節 移民署 桃機 航班

延伸閱讀

史上最長連假助攻 大江春節業績年增6成

桃機今8.4萬旅客出入境達高峰 春節預估累計達88萬人次

影／連假出入境高峰 警政署長黃明昭慰勉桃機員警

春節連假桃機旅運量增 移民署呼籲民眾多利用自動通關

相關新聞

桃園一周內91人疑因低溫死亡 專家提醒出現5症狀要注意

寒流持續發威，桃園出現10度以下低溫，桃園市消防局統計，自23日起至今天清晨，共有91位民眾因無呼吸心跳通報119救護，...

民眾出國玩攜藥回台注意了 食藥署提醒這類藥品恐被當「毒品」

隨著國境重啟、日本開放免簽之後，不少民眾春節連假直奔日本旅遊，假期將結束，國人返台時也要注意自身攜帶藥品是否有違法疑慮。...

大樂透衝3.3億元！5生肖最旺 專家再曝招財撇步

大樂透頭獎連槓5期，今天獎金上看3.3億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴、豬、蛇、馬者，兔年運勢可望一飛沖天，穿粉紅、紫...

發票中獎卻領不出來 她一查「真相」後悔炸：只有我不曉得？

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎...

不斷更新／春節收假日國道順暢 午後注意5地雷路段

今天為大年初八，也是春節連假收假日，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預估今天交通量為95百萬車公里。上午全國道均行車順暢。

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

昨晨寒流持續發威，台中市與宜蘭縣交界處台七甲線降下瑞雪，吸引遊客上山賞雪。台中市勝光派出所出現零度、甚至零下低溫，警員將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。