影／春節收假日桃機湧人潮 整體旅運量逾80萬

今天（29日）是農曆春節連假最後一天，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次。移民署統計，桃機在國境解封後首個春節假期的旅運量超過72萬人次，出入境最高峰是昨天（28日）的8萬4968人次，出境4萬6032人次，入境3萬8946人次，皆為解封後的新記錄。

今年農曆春節連假長達10天，不少旅客甚至請假提早出遊，根據移民署統計，今年（2023）1月19日至1月28，桃園國際機場的旅運量為72萬0504人次，單日最高為28日8萬4968人次，第二高為27日7萬9513人次，其次為26日7萬8627人次、20日7萬4854人次，19日也有7萬3871人次。

機場公司統計，今年春節疏運起始日至初五（26日）平均每日客運量為7萬1010人次，較去年同期增加近27倍，預估整體春節疏運期間客運量將超過80萬人次，航機起降4768架次。

今天是農曆春節連假最後一天，桃機今天預估客運量約為8萬0076人次，移民署證照查驗台前難得出現人潮。記者黃仲明／攝影 今天是農曆春節連假最後一天，預估客運量約為8萬0076人次，圖為入境旅客等待提領行李。記者黃仲明／攝影 今天是農曆春節連假最後一天，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次。記者黃仲明／攝影 根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天預估客運量約為8萬0076人次，圖為旅客入境情形。記者黃仲明／攝影

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