開工日氣溫小幅回升 周二起天氣晴朗穩定

春節十天連假收假日寒流減弱，明天開工日氣溫將小幅回升，但在輻射冷卻效應下，清晨空曠地區仍會出現10度以下溫度。周二起因吹東南風，氣溫將明顯回暖，北部及東北部高溫可望上升至23度左右，中南部約26度，不過周四起東北季風增強並夾帶微弱冷空氣，對北部影響較明顯，高溫僅15度左右。

今天隨著冷空氣減弱及陽光露臉，全台氣溫稍稍回升，北部氣溫約11至17度，中部12至20度，東部在12至18度之間，不過受輻射冷卻效應影響，局部空曠地區仍出現10左右低溫。明天起氣溫逐漸回升，周二及周三明顯回暖，各地天氣穩定，北部高溫上看22度，中部達24度，南部則有26左右高溫。不過周四起東北季風增強，加上水氣增多，北部、東半部地區會有局部短暫陣雨，高溫將降至15度左右。這波東北季風對中南部影響較小，仍是多雲到晴的好天氣，但早晚溫差較大。 春節十天連假收假日寒流減弱，陽光露臉氣溫稍回升，不少民眾趁好天氣到郊外遊憩。記者侯永全／攝影

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