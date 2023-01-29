快訊

日本長野縣傳雪崩 約10人被活埋恐有外國人

彰化1鵪鶉場染禽流感撲殺10萬隻 全台今年已15禽場染疫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
彰化縣鹿港鎮1鵪鶉場確診H5N1亞型高病原性禽流感，彰化線動物防疫所已將10萬3125隻鵪鶉撲殺銷毀。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣鹿港鎮1鵪鶉場確診H5N1亞型高病原性禽流感，彰化線動物防疫所已將10萬3125隻鵪鶉撲殺銷毀。圖／彰化縣動物防疫所提供

動植物防疫檢疫局今表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣鹿港鎮1鵪鶉場確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，彰化線動物防疫所已將10萬3125隻25周齡的鵪鶉撲殺銷毀，並督導業者完成廠區清潔及消毒工作；防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例共計15例（陸禽13場、鵝2場）。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（南韓、日本）去年10月起再次發生HPAI疫情，其中南韓自10月17日至迄今，已有63禽場確診H5N1亞型HPA（b分支）；日本自10月28日至迄今已有81禽場（含關聯場）確診H5N1亞型HPAI，創下該國勤醠案例數新高。

台灣目前處候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。

防檢局指出，今明2日受寒流影響，西部日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，呼籲養禽場業者應確保禽舍保溫與防鳥設施正常運作，並落實場區各項門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應徹底消毒，共同防範疫情發生及傳播。

防檢局另也提醒業者，每日應自主觀察場內家禽健康狀況，提高警覺、立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依動物傳染病防治條例規定，撲殺動物不予補償且另處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

禽流感 確診 疫情 彰化

延伸閱讀

春節禽流感防疫不鬆懈 彰化撲殺10萬隻鵪鶉

鵪鶉蛋大漲… 彰化1個月爆4場鵪鶉染禽流感 撲殺22萬隻

中國通報春節一週6364人染疫死亡

彰化過年再爆禽流感H5N1疫情 撲殺6萬多隻鵪鶉

相關新聞

桃園一周內91人疑因低溫死亡 專家提醒出現5症狀要注意

寒流持續發威，桃園出現10度以下低溫，桃園市消防局統計，自23日起至今天清晨，共有91位民眾因無呼吸心跳通報119救護，...

民眾出國玩攜藥回台注意了 食藥署提醒這類藥品恐被當「毒品」

隨著國境重啟、日本開放免簽之後，不少民眾春節連假直奔日本旅遊，假期將結束，國人返台時也要注意自身攜帶藥品是否有違法疑慮。...

大樂透衝3.3億元！5生肖最旺 專家再曝招財撇步

大樂透頭獎連槓5期，今天獎金上看3.3億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴、豬、蛇、馬者，兔年運勢可望一飛沖天，穿粉紅、紫...

發票中獎卻領不出來 她一查「真相」後悔炸：只有我不曉得？

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎...

不斷更新／春節收假日國道順暢 午後注意5地雷路段

今天為大年初八，也是春節連假收假日，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預估今天交通量為95百萬車公里。上午全國道均行車順暢。

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

昨晨寒流持續發威，台中市與宜蘭縣交界處台七甲線降下瑞雪，吸引遊客上山賞雪。台中市勝光派出所出現零度、甚至零下低溫，警員將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。