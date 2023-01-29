彰化1鵪鶉場染禽流感撲殺10萬隻 全台今年已15禽場染疫
動植物防疫檢疫局今表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣鹿港鎮1鵪鶉場確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，彰化線動物防疫所已將10萬3125隻25周齡的鵪鶉撲殺銷毀，並督導業者完成廠區清潔及消毒工作；防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例共計15例（陸禽13場、鵝2場）。
防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（南韓、日本）去年10月起再次發生HPAI疫情，其中南韓自10月17日至迄今，已有63禽場確診H5N1亞型HPA（b分支）；日本自10月28日至迄今已有81禽場（含關聯場）確診H5N1亞型HPAI，創下該國勤醠案例數新高。
台灣目前處候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。
防檢局指出，今明2日受寒流影響，西部日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，呼籲養禽場業者應確保禽舍保溫與防鳥設施正常運作，並落實場區各項門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應徹底消毒，共同防範疫情發生及傳播。
防檢局另也提醒業者，每日應自主觀察場內家禽健康狀況，提高警覺、立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依動物傳染病防治條例規定，撲殺動物不予補償且另處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。
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