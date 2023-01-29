228連假國道疏導出爐！0至5時免收費 3替代道路避壅塞

今年和平紀念日連假為2月25日至2月28日，共計4天，交通部高速公路局實施多樣疏導措施，並於4天連假實施單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，另每日0至5時國道全線暫停收費。

高公局預估，本次假期交通量為109至120百萬車公里，其中首日南向可達67百萬車公里，為平日的1.5倍；檢視歷年和平紀念日連續假期交通狀況，研判和平紀念日連續假期以旅遊旅次為主，假期首兩日以南向車流為主，末兩日以北向車流為主。

高公局說明，本次連假交通疏導措施，第一，匝道封閉。2月25日5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2月26日5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；2月27日至2月28日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，2月25日6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；2月27日至2月28日，每日14至21時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）

收費措施部分，2月25日至2月28日採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；2月25日至2月28日，每日0至5時國道全線暫停收費。

高公局表示，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

高公局表示，建議用路人使用國道時可以考慮行駛替代道路，例如國5頭城往坪林地區改走台9；國1、國3新竹往返台南地區改走台61；國6台中往返南投地區改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統改走台74接國4。

另2月24日12時至112年2月28日24時止，高公局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。

高公局表示，和平紀念日連續假期適逢花季，各地均會出現旅遊人潮及車潮國道瓶頸路段於尖峰時段的交通需求遠大於可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地，若要開車出門先了解各項交通疏導措施（https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/2023113288/

），並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況避開壅塞。 今年和平紀念日連假共計4天，高公局實施多樣疏導措施。圖為春節國1大量車潮。聯合報系資料照

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