傳防疫五月天升官分接次長、疾管署長 薛瑞元：尚未定案

內閣改組大風吹，準閣揆陳建仁陸續公布內閣團隊。其中現任衛生福利部長薛瑞元確定留任，而健保署長李伯璋確定卸任，將由現任衛福部次長石崇良接任。至於次長空缺傳出由現任疾管署長周志浩接任，現指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥則升任署長。薛瑞元對此表示，此人事還沒有定案，最快要等周五討論。

對於周志浩將接任石崇良次長空缺、莊人祥升任疾管署長一事。薛瑞元表示，由於石崇良正前往瑞士日內瓦參與世界衛生組織(WHO)相關會議，預計周五才會返國。待石崇良接任健保署後出現次長空缺，屆時才會和行政院討論相關人事案。對於此一人事安排，周志浩及莊人祥則皆未回應。

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