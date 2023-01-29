初八收假日車潮較往年少 預估下午「這時候」車流量最大
今天是大年初八，也是春節連假收假日，高速公路局表示，截至今下午3時止，國道全線交通量為46.3百萬車公里，相較於去年同期略低；國5雪隧北上車輛數也比去年同期少17％，但整體形態類似，預測今天各區路況無明顯壅塞，僅部分路段在下午3時至6時期間，有車流量較大的情況。
國道預報員張耿宗說明，截至今天下午3時止，國道全線交通量為46.3百萬車公里，相較於去年同期略低，但整體形態類似；國5雪隧通過北上車輛數將近有1萬9000輛次，與去年同期相比少了17％；今天各區路況正常，沒有明顯壅塞情形，雖有車多情況，但沒造成車速嚴重下降。
張耿宗表示，今天路況預測，南下不會出現太大車流量；北上則在下午4時至6時期間，國1北上苗栗至湖口路段、國3北上關西至大溪路段、國5北上宜蘭至坪林路段等有車流量較大的情形。
中區南下不會有太大問題；背上部分，國1西螺至埔鹽系統、國3竹山至中興路段，傍晚會有車流量較為集中的情況；南區路況正常，不會有太大車速下降現象。
國道管制部分，今天國5北上高乘載管是時間為下午3時至晚上8時止；國道收費措施採單一費率，同時提供國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折。
張耿宗表示，建議用路人使用國道時可以考慮行駛替代道路，例如國1、國3改走台61；國5改走台9；台中往返南投改走台63；國3霧峰往返台中以北改走台74或國4。
另也建議民眾多搭乘大眾運輸，做好防疫措施；勿疲勞駕駛、超速、酒駕；保持行車安全距離 ；用高速公路1968 APP行車時間預測功能規畫行程，查詢即時路況避免壅塞。
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