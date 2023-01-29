一張圖看天氣！周三前可見陽光 周六補班補課日要帶傘
今天是大年初八，也是春節連假收假日，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，兔年開工天氣前半周各地晴朗、逐日漸升溫，後半周北東濕涼、周末水氣增，周三前各地大多晴到多雲，可見陽光，但周三晚間起東北季風增強，周五水氣漸增多。
氣象局指出，周一（1月30日）至周三（2月1日）白天，寒流減弱，各地大多晴到多雲，可見陽光，只有東部、東南部、恆春半島有零星雨；寒流減弱，高低溫皆逐日回升，但清晨仍相當冷，日夜溫差大。
周三晚上至周四（2月2日）東北季風增強，大台北、宜花地區開始有短暫雨，台東、金門也有降雨機會；竹苗、中南部、澎馬仍是晴到多雲的天氣。
氣象局表示，周四（2日）台灣白天明顯氣溫下降，全天偏涼，尤其北北基宜感覺濕涼；周三深夜至周四沿海風浪將快速增強，海邊、空曠地區活動需注意安全。
周五（2月3日）、周六（2月4日）水氣漸增多，北部、東半部、金馬降雨機率逐漸提高，氣溫較為濕涼；中南部、澎湖則為雲量偏多的天氣。
氣象局提醒，本周溫度起伏變化大，尤其在輻射冷卻影響下，周一至周三夜間清晨仍非常寒冷；周一、周二中南部，周三西半部可能有起霧情況，行車用路需留意能見度變化；周三晚起東北風再度增強，台灣沿海風浪將快速增大，海邊、空曠地區活動需特別注意。
另周六（2月4日）除雲量增多、降雨機率提高，該天也是補班、補課日，氣象局提醒出外記得攜帶雨具，並記得設鬧鐘起床上班。
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