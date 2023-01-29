快訊

有一種靈異感？台灣燈會遭酸華國美學 北市府不忍了正面回應

爭議首長留任讓她不敢置信 「小英男孩已成難刪部長」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！周三前可見陽光 周六補班補課日要帶傘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象局指出，周一至周三白天寒流減弱，各地大多晴到多雲，可見陽光，只有東部、東南部、恆春半島有零星雨；寒流減弱，高低溫皆逐日回升，但清晨仍相當冷，日夜溫差大。記者葉信菉／攝影
氣象局指出，周一至周三白天寒流減弱，各地大多晴到多雲，可見陽光，只有東部、東南部、恆春半島有零星雨；寒流減弱，高低溫皆逐日回升，但清晨仍相當冷，日夜溫差大。記者葉信菉／攝影

今天是大年初八，也是春節連假收假日，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，兔年開工天氣前半周各地晴朗、逐日漸升溫，後半周北東濕涼、周末水氣增，周三前各地大多晴到多雲，可見陽光，但周三晚間起東北季風增強，周五水氣漸增多。

氣象局指出，周一（1月30日）至周三（2月1日）白天，寒流減弱，各地大多晴到多雲，可見陽光，只有東部、東南部、恆春半島有零星雨；寒流減弱，高低溫皆逐日回升，但清晨仍相當冷，日夜溫差大。

周三晚上至周四（2月2日）東北季風增強，大台北、宜花地區開始有短暫雨，台東、金門也有降雨機會；竹苗、中南部、澎馬仍是晴到多雲的天氣。

氣象局表示，周四（2日）台灣白天明顯氣溫下降，全天偏涼，尤其北北基宜感覺濕涼；周三深夜至周四沿海風浪將快速增強，海邊、空曠地區活動需注意安全。

周五（2月3日）、周六（2月4日）水氣漸增多，北部、東半部、金馬降雨機率逐漸提高，氣溫較為濕涼；中南部、澎湖則為雲量偏多的天氣。

氣象局提醒，本周溫度起伏變化大，尤其在輻射冷卻影響下，周一至周三夜間清晨仍非常寒冷；周一、周二中南部，周三西半部可能有起霧情況，行車用路需留意能見度變化；周三晚起東北風再度增強，台灣沿海風浪將快速增大，海邊、空曠地區活動需特別注意。

另周六（2月4日）除雲量增多、降雨機率提高，該天也是補班、補課日，氣象局提醒出外記得攜帶雨具，並記得設鬧鐘起床上班。

本周開工，前半周各地晴朗、逐日漸升溫，後半周北東濕涼、周末水氣增，周四變天，周六補班補課日降雨機率提高。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
本周開工，前半周各地晴朗、逐日漸升溫，後半周北東濕涼、周末水氣增，周四變天，周六補班補課日降雨機率提高。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

氣象局 寒流 低溫

延伸閱讀

寒流及輻射冷卻影響 1/30各地嚴防10度以下低溫

寒流襲！桃園增12例疑低溫猝死 58歲男路倒沒呼吸心跳

冷死人！寒流發威 雲林再增3人OHCA 最年輕只有40歲

寒流侵襲 彰化縣3天計有162人送醫10人無呼吸心跳

相關新聞

桃園一周內91人疑因低溫死亡 專家提醒出現5症狀要注意

寒流持續發威，桃園出現10度以下低溫，桃園市消防局統計，自23日起至今天清晨，共有91位民眾因無呼吸心跳通報119救護，...

民眾出國玩攜藥回台注意了 食藥署提醒這類藥品恐被當「毒品」

隨著國境重啟、日本開放免簽之後，不少民眾春節連假直奔日本旅遊，假期將結束，國人返台時也要注意自身攜帶藥品是否有違法疑慮。...

大樂透衝3.3億元！5生肖最旺 專家再曝招財撇步

大樂透頭獎連槓5期，今天獎金上看3.3億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴、豬、蛇、馬者，兔年運勢可望一飛沖天，穿粉紅、紫...

發票中獎卻領不出來 她一查「真相」後悔炸：只有我不曉得？

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎...

不斷更新／春節收假日國道順暢 午後注意5地雷路段

今天為大年初八，也是春節連假收假日，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預估今天交通量為95百萬車公里。上午全國道均行車順暢。

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

昨晨寒流持續發威，台中市與宜蘭縣交界處台七甲線降下瑞雪，吸引遊客上山賞雪。台中市勝光派出所出現零度、甚至零下低溫，警員將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。