春節禽流感防疫不鬆懈 彰化撲殺10萬隻鵪鶉
彰化縣鹿港鎮有業者發現鵪鶉異常死亡，主動通報採樣送驗，確認感染禽流感病毒，彰化縣動物防疫所昨天完成10萬3125隻鵪鶉撲殺及消毒作業，動防所提醒勿因春節鬆懈防疫。
彰化縣動物防疫所24日接獲鹿港鎮1處鵪鶉場主動通報鵪鶉異常死亡，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送驗，行政院農業委員會家畜衛生試驗所27日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所人員28日晚間完成撲殺清場消毒，共撲殺10萬3125隻鵪鶉。
彰化縣動物防疫所今天發布新聞稿表示，近期氣溫下降，易造成禽隻緊迫，請業者確保禽舍保溫及防鳥設施正常運作，並請養禽業者對這波禽流感疫情提高警覺，勿因春節而鬆懈防疫，務必持續加強檢視並落實各項生物安全措施，強化消毒工作。
動物防疫所指出，請業者平時嚴格禁止場外車輛及人員進場，若不得已須進場，也須要求人員更換衣鞋、車輛澈底消毒後才可進場，並應注意防鳥措施，以避免家禽與候鳥、野鳥接觸將病原傳入禽場。
動防所表示，請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，落實各項生物安全防疫工作，養禽場若被查出不符防治措施，最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，撲殺家禽依規定將不補償損失。
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