寒流及輻射冷卻影響 1/30各地嚴防10度以下低溫
中央氣象局預報，今天至明天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地早晚天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、金門有局部持續10度左右氣溫發生的機率，請注意防範。
氣象局指出，今天清晨仍受寒流影響，不過環境偏乾、風速減弱，輻射冷卻明顯，清晨各縣市都有攝氏6至10度以下低溫，最低溫出現在苗栗頭屋4度；白天起寒流逐漸減弱，北部及宜花溫度略為回升，高溫落在15到17度之間，中南部及台東溫度在18到23度，感受較為溫暖。
今天白天起寒流逐漸減弱，各地感受較為溫暖，預估入夜後最低溫在西半部及宜蘭只有9到11度，花東則落在10到14度，局部近山區或河谷則低個1到2度，仍相當寒冷，應多注意保暖。
春節連假將結束，明天為上班日，氣象局預估明天寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地清晨天氣仍寒冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。明天夜晚及清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，要特別注意。
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