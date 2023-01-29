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寒流襲！桃園增12例疑低溫猝死 58歲男路倒沒呼吸心跳

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市昨最低溫僅7度，消防局今再增12例疑低溫猝死，呼籲民眾注意保暖。圖／報系資料照
桃園市昨最低溫僅7度，消防局今再增12例疑低溫猝死，呼籲民眾注意保暖。圖／報系資料照

寒流強襲，桃園市昨天最低僅7度，消防局今更新疑似低溫OCHA（到院前心肺功能停止）案數，昨晚5時至今下午1時共增12人、其中3人救回，部分患者有高血壓病史，還有一男子走到一半路倒；消防局呼籲民眾注意保暖

據桃園市消防局統計，全市昨晚5時至今下午1時有9男3女、共12人疑因低溫OCHA報案，年齡介於51至97歲間，有4人有高血壓、肝臟等病史，12中僅3人救回；觀音區一名男子走路到一半倒在路邊，被發現時失去呼吸心跳，所幸經急救恢復生命跡象。

消防局指出，猝死原因複雜，無法完全確定是低溫因素引起，由醫院釐清，提醒民眾留意保暖，以防萬一。

桃園市昨公布27日至28日下午5時疑低溫猝死案例，共28人疑因低溫心肺功能停止，其中包括1個月大女童及3歲男童，雙雙宣告不治。

低溫 桃園 保暖 寒流

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