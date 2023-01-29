民眾出國玩攜藥回台注意了 食藥署提醒這類藥品恐被當「毒品」

隨著國境重啟、日本開放免簽之後，不少民眾春節連假直奔日本旅遊，假期將結束，國人返台時也要注意自身攜帶藥品是否有違法疑慮。食藥署提醒，民眾若自身有在服用慢性病藥品，務必要注意是否有管制類藥品，出入境時務必備妥證明，以免有攜帶毒品入境嫌疑。

隨著疫情趨緩，各國邊境解封，民眾出國觀光旅遊或經商日趨頻繁。不過，各國對入境旅客攜帶藥品的管理法規不同，國人攜帶自用管制藥品出國，如未符合入境國之規定，有可能違法受罰。

春節期間出國旅遊，民眾持慢性疾病藥品處方籤、憑機票影本與切結書，至藥局領取一個月至三個月的藥品，若旅途中藥品仍有剩餘，要帶回台灣。食藥署管制藥品組科長鄭啓慧說，攜帶出入境之自用藥品中若有管制藥品，建議隨身備有醫療院所開立的診斷證明書或處方箋影本等證明資料，以利通關檢查。

鄭啓慧表示，管制藥品包括成癮性麻醉藥品及影響精神藥品，如安眠藥，世界各國管理皆相當嚴格，台灣醫療上常開立的佐沛眠（Zolpidem）、三唑他（Triazolam）、氟硝西泮（Flunitrazepam）等鎮靜安眠類藥品，嗎啡（Morphine）、吩坦尼（Fentanyl）等成癮性麻醉藥品皆屬管制藥品，依法限供醫藥及科學上之需用。

若藥品來源不明或流為非法使用，即涉及「毒品危害防制條例」所稱之毒品。鄭啓慧表示，國人如於國外就醫後，因治療所需攜帶管制藥品回國，必須依照我國海關入境報關須知，僅以治療本人疾病為限，須憑當地醫療院所的證明，攜帶量不超過該醫療證明的處方量，且藥品應隨身攜帶，不可以郵寄或快遞等方式寄送。

鄭啓慧提醒，民眾出入境隨身攜帶原主治醫師所開立診斷證明書或處方箋影本；若屬第1級至第3級管制藥品，若無法確定是否含有相關藥品，食藥署官方網站的業務專區>管制藥品>管制藥品的管理>管制藥品分級及品項查詢，即可確認。

此外，鄭啓慧也說，依管制藥品管理條例施行細則第18條規定，民眾只要檢附聲明書及醫師診斷證明書等相關資料，也可向食藥署提出申請，開立攜帶管制藥品相關證明文件。於出國前，亦可查詢外交部領事事務局網站。

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