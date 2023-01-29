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桃園一周內91人疑因低溫死亡 專家提醒出現5症狀要注意

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
受寒流影響，中央氣象局持續發布低溫特報。本報資料照
受寒流影響，中央氣象局持續發布低溫特報。本報資料照

寒流持續發威，桃園出現10度以下低溫，桃園市消防局統計，自23日起至今天清晨，共有91位民眾因無呼吸心跳通報119救護，較上周同期通報80件，上升14%。專家提醒，天氣冷易引發心血管與腦血管疾病，甚至會導致腦中風，如果發現單側手腳不能動或講話大舌頭等現象，一定要趕快把握時間急診接受治療。

衛生局統計，23日起至今天清晨，共有36位民眾因無呼吸心跳送醫，其中33人潛在內科疾病，主要為心血管疾病、肺炎等。

林口長庚紀念醫院急診醫學部醫師趙從賢指出，心血管疾病、腦血管疾病和心肌梗塞，天氣寒冷時容易發作，包括年紀比較大或有高血壓、高血糖、高血脂的病人不應做激烈的運動，如果有胸悶、心悸、喘不過氣來要趕快到急診室就醫，此外，低溫時也容易腦中風，如果發現手腳不能動，特別是單側手腳不能動，或者是講話有大舌頭的現象，也要趕快急診接受治療。

因應寒流，衛生局啟動長照獨居及高風險個案關懷機制，由各區照管專員以電話關懷2205案，並針對經電話聯絡2次以上未能聯繫到之長者及高風險76個案，由照專或連繫里長、社區保全協助探視，確認長輩皆安全。

衛生局表示，天氣變冷一定要做好身體的保暖，特別是四肢的末端或是年紀比較大的老人家，都要做好保暖的措施，保暖之餘，家裡如果有使用瓦斯也要特別注意通風，以免發生一氧化碳中毒。

衛生局 腦中風 保暖 心血管疾病 寒流

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