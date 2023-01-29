台北市推行政主題燈 來看炫光科技AI兔

「2023台灣燈會在台北」十二行政燈區各有主題，內湖區將在2月4日於大港墘公園點燈，燈區融合內湖在地的科技產業與風景，大安區則結合多元宗教元素推出特色主題花燈，中正區今年特別串聯城隍燈海隧道，隧道有全北市最長跨街天棚式燈廊。

民政局表示，內湖區主燈區五米高的「科技AI兔」攀登上霓虹彩色炫光，帶有科技感的大型結構裝置頂端，象徵內湖科技產業引領前行的意象，呈現科幻未來感的氛圍，並結合地面互動式AR投影設計。副燈區「Too美好」，八座大型內發光造型氣球錯落於草原區，以插畫繽紛的畫風，描繪出內湖特色景色，有碧山巖、白石湖吊橋 、夜弄土地公、樂活公園櫻花季等。

民政局表示，大安區以多元宗教「天堂路」在地文化特色，於大安森林公園8號出口處以快樂天堂兔的概念進行設計並規畫為森林彩樂園主題燈區；另於大安行政中心前廣場規劃祈福燈區，懸掛市民創藝手作的燈籠，並提供祈福卡給前來賞燈的民眾懸掛；位於新生南路上的清真寺與聖家堂也共襄盛舉於外牆進行燈飾裝飾，展現多元寬容信仰文化。

民政局表示，中正區以北門名聞遐邇的相機圖像為起點，細聽南門的音樂演奏話說從頭、品味打字機書寫的東門悠久歷史及推砌小南門的痕跡，還有，轄區學童彩繪燈籠所打造的燈籠隧道；今年特別串聯城隍燈海隧道，隧道有全北市最長跨街天棚式燈廊。

民政局表示，內湖區限量「大展虹兔」小提燈，預計於2月4日至2月6日下午3點至晚上8點發放，數量有限，每人限領一組發完為止。大安區公所將於2月4日下午17時30分於大安行政中心前廣場辦理點燈儀式，中正區燈區於2月4日中山堂廣場登場，邀請在地民眾一起共襄盛舉。 大安區配合西洋情人節慶於主題燈區旁設置心型光廊供民眾告白打卡。圖／民政局提供

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