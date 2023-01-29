快訊

影／最後身影曝光！左營女凶嫌殺死室友畏罪墜樓前和管理員話別

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

自嘲「路可能是錯的」 王力宏消失1年嘆「不容易」

鵪鶉蛋大漲… 彰化1個月爆4場鵪鶉染禽流感 撲殺22萬隻

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所昨晚完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所昨晚完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供

春節連假期間，禽流感依然肆虐，彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所已在昨天晚間，完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。這是彰化縣1個月來，第4場鵪鶉養殖場感染禽流感。

市場賣鵪鶉蛋業者表示，受鵪鶉感染禽流感影響，鵪鶉蛋每台斤從7、80元漲到130元左右。

彰化縣去年全年共有21場雞、鴨、鵪鶉禽流感感染案件，共撲殺29萬1347隻，今年1月則已有4場禽流感感染案件，包括二林土雞場1萬7626隻、芳苑蛋雞場1萬2071隻，均是H5N2，至於鹿港鵪鶉場2場分別有6萬5186隻、10萬3125隻均感染H5N1，合計撲殺數則達19萬8008隻，「禽況」相對嚴重。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，防治所在1月24日接獲鹿港鎮1場鵪鶉場主動通報，稱場內鵪鶉有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，27日經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員28日晚間該場鵪鶉場撲殺清場及消毒工作。

彰化縣共有22場鵪鶉養殖場，過去未傳出鵪鶉感染禽流感，但去年12月30日先是和美分別有兩場感染，加上本月的兩場共有4場，合計已撲殺22萬8544隻。據市場業者表示，受鵪鶉感染禽流感影響，鵪鶉蛋每台斤從7.80元漲到130元左右，行情很好。

董孟治說，鵪鶉蛋就是一般夜市賣的「鳥蛋」，鵪鶉因體積小、飼養密集，更有必要做防疫措施，但因縣內過去未發生過鵪鶉感染禽流感案例，宣導重點均在陸禽與水禽，鵪鶉飼主容易疏忽未做好必要的防護措施，容易受候鳥等感染，才接連發生感染禽流感。

董孟治表示，近期氣溫下降，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者應確保禽舍保溫及防鳥設施正常運作，並請養禽業者對此波禽流感疫情提高警覺，務必持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，強化場區消毒工作，並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

彰化縣動物防疫所表示，養禽場倘被查未依規定做好防治措施，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。

疑因鵪鶉感染禽流感影響，市場賣鵪鶉蛋者表示，鵪鶉蛋每台斤從7.80元漲到130元左右。記者劉明岩／攝影
疑因鵪鶉感染禽流感影響，市場賣鵪鶉蛋者表示，鵪鶉蛋每台斤從7.80元漲到130元左右。記者劉明岩／攝影
彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所昨晚完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所昨晚完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所昨晚完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所昨晚完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供

禽流感 鹿港

延伸閱讀

彰化過年再爆禽流感H5N1疫情 撲殺6萬多隻鵪鶉

為何公告美12州為禽流感非疫區？ 農委會這樣說

嘉義、台南3禽場染禽流感 今年已累計10場

高病原禽流感H5H1、H5N2齊發 彰化雲林嘉義4場完成撲殺銷毀

相關新聞

大樂透衝3.3億元！5生肖最旺 專家再曝招財撇步

大樂透頭獎連槓5期，今天獎金上看3.3億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴、豬、蛇、馬者，兔年運勢可望一飛沖天，穿粉紅、紫...

發票中獎卻領不出來 她一查「真相」後悔炸：只有我不曉得？

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎...

不斷更新／春節收假日國道順暢 午後注意5地雷路段

今天為大年初八，也是春節連假收假日，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預估今天交通量為95百萬車公里。上午全國道均行車順暢。

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

昨晨寒流持續發威，台中市與宜蘭縣交界處台七甲線降下瑞雪，吸引遊客上山賞雪。台中市勝光派出所出現零度、甚至零下低溫，警員將...

你有收假症候群嗎？連假收心4口訣教紓壓重回規律生活

連續10天的春節假期即將進入尾聲，很多民眾面對明天開工日，不免有些提不起勁，更甚者會感到精神緊繃與壓力。高雄市政府衛生局...

台北市推行政主題燈 來看炫光科技AI兔

「2023台灣燈會在台北」十二行政燈區各有主題，內湖區將在2月4日於大港墘公園點燈，燈區融合內湖在地的科技產業與風景，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。