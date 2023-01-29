鵪鶉蛋大漲… 彰化1個月爆4場鵪鶉染禽流感 撲殺22萬隻

春節連假期間，禽流感依然肆虐，彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所已在昨天晚間，完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。這是彰化縣1個月來，第4場鵪鶉養殖場感染禽流感。

市場賣鵪鶉蛋業者表示，受鵪鶉感染禽流感影響，鵪鶉蛋每台斤從7、80元漲到130元左右。

彰化縣去年全年共有21場雞、鴨、鵪鶉禽流感感染案件，共撲殺29萬1347隻，今年1月則已有4場禽流感感染案件，包括二林土雞場1萬7626隻、芳苑蛋雞場1萬2071隻，均是H5N2，至於鹿港鵪鶉場2場分別有6萬5186隻、10萬3125隻均感染H5N1，合計撲殺數則達19萬8008隻，「禽況」相對嚴重。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，防治所在1月24日接獲鹿港鎮1場鵪鶉場主動通報，稱場內鵪鶉有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，27日經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員28日晚間該場鵪鶉場撲殺清場及消毒工作。

彰化縣共有22場鵪鶉養殖場，過去未傳出鵪鶉感染禽流感，但去年12月30日先是和美分別有兩場感染，加上本月的兩場共有4場，合計已撲殺22萬8544隻。據市場業者表示，受鵪鶉感染禽流感影響，鵪鶉蛋每台斤從7.80元漲到130元左右，行情很好。

董孟治說，鵪鶉蛋就是一般夜市賣的「鳥蛋」，鵪鶉因體積小、飼養密集，更有必要做防疫措施，但因縣內過去未發生過鵪鶉感染禽流感案例，宣導重點均在陸禽與水禽，鵪鶉飼主容易疏忽未做好必要的防護措施，容易受候鳥等感染，才接連發生感染禽流感。

董孟治表示，近期氣溫下降，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者應確保禽舍保溫及防鳥設施正常運作，並請養禽業者對此波禽流感疫情提高警覺，務必持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，強化場區消毒工作，並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

彰化縣動物防疫所表示，養禽場倘被查未依規定做好防治措施，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。 疑因鵪鶉感染禽流感影響，市場賣鵪鶉蛋者表示，鵪鶉蛋每台斤從7.80元漲到130元左右。記者劉明岩／攝影 彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所昨晚完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供 彰化縣鹿港鎮再傳1場鵪鶉場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所昨晚完成場內10萬3125隻鵪鶉撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣動物防疫所提供

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