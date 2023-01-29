快訊

國運籤預測2024誰執政 最強扶龍王會坐大位？

小額終老險5月將再加碼 用「小保費」買到「大保障」

影／疑投資400萬失利 高雄陸配女疑持刀殺死女室友後墜樓亡

收假日3事故擾國道 高公局預判5重點壅塞路段須注意

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
上午10時44分於國1南向新營交流道出口處發生1輛砂石車及1輛小客車追撞事故，占用減速車道。圖／高公局提供
上午10時44分於國1南向新營交流道出口處發生1輛砂石車及1輛小客車追撞事故，占用減速車道。圖／高公局提供

今天是大年初八，也是春節連假收假日，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內。高速公路局預估今天交通量為95百萬車公里，預判今下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等5路段。

高公局表示，今上午全國道均行車順暢，但仍發生零星事故對國道行車產生干擾，分別是上午10時28分於國3北向191.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，已於10時45分排除；10時44分於國1南向新營交流道出口處發生1輛砂石車及1輛小客車追撞事故，占用減速車道，已於11時13分排除；11時26分於國3北向108.6公里處發生1輛大貨車起火事故，占用路肩車道。

高公局預判今天下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等5路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

上午10時28分於國3北向191.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道。圖／高公局提供
上午10時28分於國3北向191.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道。圖／高公局提供
上午11時26分於國3北向108.6公里處發生1輛大貨車起火事故。圖／高公局提供
上午11時26分於國3北向108.6公里處發生1輛大貨車起火事故。圖／高公局提供

國道 車道 塞車 春節

延伸閱讀

不斷更新／春節收假日國道順暢 午後注意5地雷路段

新北汐止大同路春節收假易壅塞 警建議用路人繞道

明初八迎收假車潮 國5等5大地雷路段上午起壅塞

不斷更新／初七國道5地雷路段 國5北返紫爆、雪隧回堵5公里

相關新聞

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

昨晨寒流持續發威，台中市與宜蘭縣交界處台七甲線降下瑞雪，吸引遊客上山賞雪。台中市勝光派出所出現零度、甚至零下低溫，警員將...

大樂透衝3.3億元！5生肖最旺 專家再曝招財撇步

大樂透頭獎連槓5期，今天獎金上看3.3億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴、豬、蛇、馬者，兔年運勢可望一飛沖天，穿粉紅、紫...

不斷更新／春節收假日國道順暢 午後注意5地雷路段

今天為大年初八，也是春節連假收假日，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預估今天交通量為95百萬車公里。上午全國道均行車順暢。

發票中獎卻領不出來 她一查「真相」後悔炸：只有我不曉得？

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎...

你有收假症候群嗎？連假收心4口訣教紓壓重回規律生活

連續10天的春節假期即將進入尾聲，很多民眾面對明天開工日，不免有些提不起勁，更甚者會感到精神緊繃與壓力。高雄市政府衛生局...

冷死人！寒流發威 雲林再增3人OHCA 最年輕只有40歲

寒流發威，雲林這幾天清晨、深夜氣溫降至10度以下，甚至出現6.3度最低溫，雲林縣消防局統計，昨天晚上8點至今天早上8時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。