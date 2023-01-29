收假日3事故擾國道 高公局預判5重點壅塞路段須注意

今天是大年初八，也是春節連假收假日，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內。高速公路局預估今天交通量為95百萬車公里，預判今下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等5路段。

高公局表示，今上午全國道均行車順暢，但仍發生零星事故對國道行車產生干擾，分別是上午10時28分於國3北向191.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，已於10時45分排除；10時44分於國1南向新營交流道出口處發生1輛砂石車及1輛小客車追撞事故，占用減速車道，已於11時13分排除；11時26分於國3北向108.6公里處發生1輛大貨車起火事故，占用路肩車道。

高公局預判今天下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等5路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。 上午10時28分於國3北向191.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道。圖／高公局提供 上午11時26分於國3北向108.6公里處發生1輛大貨車起火事故。圖／高公局提供

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