快訊

國運籤預測2024誰執政 最強扶龍王會坐大位？

小額終老險5月將再加碼 用「小保費」買到「大保障」

影／疑投資400萬失利 高雄陸配女疑持刀殺死女室友後墜樓亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷死人！寒流發威 雲林再增3人OHCA 最年輕只有40歲

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
寒流發威，雲林縣最低溫只有6度。記者黃于凡／攝影
寒流發威，雲林縣最低溫只有6度。記者黃于凡／攝影

寒流發威，雲林這幾天清晨、深夜氣溫降至10度以下，甚至出現6.3度最低溫，雲林縣消防局統計，昨天晚上8點至今天早上8時，共有3件內科OHCA（到院前心肺功能停止），其中2人明顯死亡未送醫，年紀最大83歲、最年輕40歲。

春節連假最後一天遇第2波寒流，中央氣象局監測，平地最低溫6度出現在雲林縣，部分空曠地區在清晨仍維持10度以下，明天白天會稍微回溫，但入夜後溫度依然低溫，需慎防保暖

雲林縣消防局指出，昨天晚上8點到今天早上8點，共接獲3件內科OCHA案件，3人都是男性，分別為40歲、83歲、83歲，前2人家人發現時已明顯死亡，消防人員獲報到場檢查後未送醫，後1人送往虎尾若瑟醫院搶救後不治。

雲林縣消防局表示，氣溫驟降會引發心血管疾病，增加猝死機率，但死因是否與天冷有關仍無法判定，提醒民眾要注意保暖，特別是慢性病患者、高齡者，要留意身體健康變化，若不舒服就要立即就醫。

雲林 低溫 保暖 寒流

延伸閱讀

寒流侵襲 彰化縣3天計有162人送醫10人無呼吸心跳

寒流持續影響 易有10度以下低溫

大陸手機遇寒流 銷量十年最慘

開工不厭世！明寒流全台持續低溫 開工日回暖可見陽光

相關新聞

影／開水龍頭噴出冰塊！台中勝光派出所0度奇景 警笑稱：水管製冰機

昨晨寒流持續發威，台中市與宜蘭縣交界處台七甲線降下瑞雪，吸引遊客上山賞雪。台中市勝光派出所出現零度、甚至零下低溫，警員將...

大樂透衝3.3億元！5生肖最旺 專家再曝招財撇步

大樂透頭獎連槓5期，今天獎金上看3.3億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴、豬、蛇、馬者，兔年運勢可望一飛沖天，穿粉紅、紫...

不斷更新／春節收假日國道順暢 午後注意5地雷路段

今天為大年初八，也是春節連假收假日，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預估今天交通量為95百萬車公里。上午全國道均行車順暢。

發票中獎卻領不出來 她一查「真相」後悔炸：只有我不曉得？

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎...

你有收假症候群嗎？連假收心4口訣教紓壓重回規律生活

連續10天的春節假期即將進入尾聲，很多民眾面對明天開工日，不免有些提不起勁，更甚者會感到精神緊繃與壓力。高雄市政府衛生局...

冷死人！寒流發威 雲林再增3人OHCA 最年輕只有40歲

寒流發威，雲林這幾天清晨、深夜氣溫降至10度以下，甚至出現6.3度最低溫，雲林縣消防局統計，昨天晚上8點至今天早上8時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。