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冷死人！寒流發威 雲林再增3人OHCA 最年輕只有40歲
寒流發威，雲林這幾天清晨、深夜氣溫降至10度以下，甚至出現6.3度最低溫，雲林縣消防局統計，昨天晚上8點至今天早上8時，共有3件內科OHCA（到院前心肺功能停止），其中2人明顯死亡未送醫，年紀最大83歲、最年輕40歲。
春節連假最後一天遇第2波寒流，中央氣象局監測，平地最低溫6度出現在雲林縣，部分空曠地區在清晨仍維持10度以下，明天白天會稍微回溫，但入夜後溫度依然低溫，需慎防保暖。
雲林縣消防局指出，昨天晚上8點到今天早上8點，共接獲3件內科OCHA案件，3人都是男性，分別為40歲、83歲、83歲，前2人家人發現時已明顯死亡，消防人員獲報到場檢查後未送醫，後1人送往虎尾若瑟醫院搶救後不治。
雲林縣消防局表示，氣溫驟降會引發心血管疾病，增加猝死機率，但死因是否與天冷有關仍無法判定，提醒民眾要注意保暖，特別是慢性病患者、高齡者，要留意身體健康變化，若不舒服就要立即就醫。
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