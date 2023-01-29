大樂透衝3.3億元！5生肖最旺 專家再曝招財撇步
大樂透頭獎連槓5期，今天獎金上看3.3億元，民俗專家廖大乙表示，肖虎、猴、豬、蛇、馬者，兔年運勢可望一飛沖天，穿粉紅、紫、金等3色有助增強旺財磁場；生肖未在列也別氣餒，用1元紅包誠心布施，也能「以小搏大」求財拚手氣。
知名民俗專家廖大乙指出，生肖屬虎的人在虎年犯太歲，偏沖肖猴、豬、蛇、馬者，如今虎年已過，運勢不僅將一掃陰霾，更可望在兔年一飛沖天，想招財，也能刮刮樂或彩券試試手氣，建議能可朝自己住家東北方的彩券行購買。
而在穿著上，建議要喜氣明亮，像是粉紅、紫、金色等3種顏色尤佳，避免黑、白2色及「（牛仔）破褲」、「（露臍）中空裝」則不宜；買彩券前可先到自己習慣或附近廟宇拜拜祈願中彩，也會還願答謝，帶著愉悅心情去買，可增強旺財磁場。
倘若不在兔年強運4生肖之列，想在頭獎上看3.3億元的大樂透試手氣，也有「以小搏大」的招財秘方，廖大乙表示，行善布施自然會為自己累積運勢，只是還沒有發大財前，要捐大錢做善事較不易，因此建議可以小額紅包添香油錢開運。
廖大乙說，「以小搏大」求財轉運不難，只要準備1元銅板及直式紅包袋，在紅包袋內裝1元，裝好用膠水將袋口封牢，且將紅包折疊2次變成橫式，橫式紅包可有橫財運，帶3、5個小紅包在買彩券前去3、5間廟宇誠心祈求添油香布施。
雖然，添1元的香油錢很少，但金額不重要，因為神明不會因金額多寡而大小眼，更重要的是「心誠則靈」，所以在投入1元小紅包香油錢前，要雙手合十下跪稟告神明，誠心懇求能夠中彩金、轉運求財，並強調中獎會行善、濟貧扶弱。
廖大乙表示，春節期間，信眾眾多，廟方會定時或看狀況整理香油錢時，屆時一定會打開信眾們投入的紅包，而當自己布施的橫式紅包袋，封口對摺被打開時，也象徵著在幫自己開運，多人幫你開運自然運氣更好，自然有助於增強運勢。
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