收假了！ 蘇花路廊南北向車流順暢

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎...

2023-01-29 10:51