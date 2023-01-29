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收假了！ 蘇花路廊南北向車流順暢

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
員警遇上公車欲轉彎，幫忙注意來往車輛，讓車輛順利左轉。圖／新城警分局提供
員警遇上公車欲轉彎，幫忙注意來往車輛，讓車輛順利左轉。圖／新城警分局提供

今天春節10天連假的收假日，許多民眾已提前北返，蘇花路廊流量沒有前幾天多，上午南下車流量約1500輛、北上2000輛，相差變小，交通順暢。公路總局預計今天北上還有6000餘輛，請用路人行經長隧道路段時，應在速限內維持較高車速，保持安全車距並跟上前車，維護行車順暢。

今天（29日）是大年初八，也是春節連續假期最後一天，公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊仍以北返車流為主，截至上午10點，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量1533輛，北上花蓮往宜蘭方向為2083輛，預估蘇花路廊北上方向車流量還有6600輛，目前蘇花路廊南北雙向行車均順暢。

公路總局指出，蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為74分，崇德至蘇澳經蘇花改路段北上旅行時間約75分。南北向行車時間未有明顯差距。

警方今天依舊在花蓮崇德管制站前疏導交通，未執行車輛分流措施，上午車流順暢，偶爾遇上公車欲轉彎，員警幫忙注意來往車輛，讓車輛順利左轉。

警方今天在花蓮崇德管制站前疏導交通，上午車流順暢。圖／新城警分局提供
警方今天在花蓮崇德管制站前疏導交通，上午車流順暢。圖／新城警分局提供

蘇花路廊 流量 花蓮

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