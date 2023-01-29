春節收假日寒流發威 明天起各地氣溫漸回升

今天大年初八，仍受寒流影響，不過，中央氣象局說，環境偏乾，風速減弱，白天高溫上，北部及宜花溫度略為回升，15到17度之間，感受較為舒適一些，其他地方預估18到22度，較為溫暖；降雨方面，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。

氣象局說，今天風力明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5公尺；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

中央氣象局發布低溫特報，影響時間自今天上午至明天下午，今天至明天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地早晚天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、金門有局部持續10度左右（橙色燈號）氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。

黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局說，明天至周三寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫還是偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

周四至周六東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2月5日仍受東北季風影響，6日起至7日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，6日、7日各地早晚天氣仍較涼；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷空氣影響時，澎湖海域地區的海洋養殖漁業遭受寒害之風險潛勢升高，氣象局呼籲箱網等海水養殖產業提早做好減災措施。 今天各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。圖／氣象局提供 今天仍受寒流影響，明天至周三寒流減弱，各地氣溫逐漸回升。記者林伯東／攝影 一周天氣趨勢。圖／氣象局提供 今天大年初八，仍受寒流影響，清晨各地寒冷。圖／氣象局提供

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