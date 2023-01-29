快訊

高雄凶殺案 1女今墜樓氣絕、警發現屋內另1女也死亡

雙語=國際觀？ 從俄烏社群戰 拆解Z世代的國際互動力

中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

春節收假日寒流發威 明天起各地氣溫漸回升

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供

今天大年初八，仍受寒流影響，不過，中央氣象局說，環境偏乾，風速減弱，白天高溫上，北部及宜花溫度略為回升，15到17度之間，感受較為舒適一些，其他地方預估18到22度，較為溫暖；降雨方面，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。

氣象局說，今天風力明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5公尺；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

中央氣象局發布低溫特報，影響時間自今天上午至明天下午，今天至明天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地早晚天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、金門有局部持續10度左右（橙色燈號）氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。

黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局說，明天至周三寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫還是偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

周四至周六東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2月5日仍受東北季風影響，6日起至7日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，6日、7日各地早晚天氣仍較涼；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷空氣影響時，澎湖海域地區的海洋養殖漁業遭受寒害之風險潛勢升高，氣象局呼籲箱網等海水養殖產業提早做好減災措施。

今天各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。圖／氣象局提供
今天各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。圖／氣象局提供
今天仍受寒流影響，明天至周三寒流減弱，各地氣溫逐漸回升。記者林伯東／攝影
今天仍受寒流影響，明天至周三寒流減弱，各地氣溫逐漸回升。記者林伯東／攝影
一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
今天大年初八，仍受寒流影響，清晨各地寒冷。圖／氣象局提供
今天大年初八，仍受寒流影響，清晨各地寒冷。圖／氣象局提供

氣象局 澎湖縣

延伸閱讀

寒流持續影響 易有10度以下低溫

高捷、輕軌運量揭秘 春節這兩天運量最高

「南部比北部冷」 1張圖看台灣凍番薯 鄭明典：輻射冷卻低溫

大陸手機遇寒流 銷量十年最慘

相關新聞

「南部比北部冷」 1張圖看台灣凍番薯 鄭明典：輻射冷卻低溫

清晨輻射冷卻低溫，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，低溫出現在最晴朗、風速最微弱的區域，這就是典型輻射冷卻低溫的特徵。

不斷更新／春節收假日注意國道5地雷路段 北返建議上午出發

今天為大年初八，也是春節連假收假日，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.3百萬車公里。高速公路局預計國5北向宜蘭至坪林車潮上午9時出現，一直到晚間6時才會緩解。今天上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人上午時段出發。

發票中獎卻領不出來 她一查「真相」後悔炸：只有我不曉得？

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎...

苗栗4.2度低溫 各地非常寒冷 吳德榮：寒流持續影響至明晨

今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；中央氣象局持續發布低溫特報，今天台南以北、南投、宜蘭、花蓮、台東...

你有收假症候群嗎？連假收心4口訣教紓壓重回規律生活

連續10天的春節假期即將進入尾聲，很多民眾面對明天開工日，不免有些提不起勁，更甚者會感到精神緊繃與壓力。高雄市政府衛生局...

春節收假日寒流發威 明天起各地氣溫漸回升

今天大年初八，仍受寒流影響，不過，中央氣象局說，環境偏乾，風速減弱，白天高溫上，北部及宜花溫度略為回升，15到17度之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。