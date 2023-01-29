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寒流持續影響 易有10度以下低溫

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
今天受寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。記者葉信菉／攝影
今天受寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。記者葉信菉／攝影

今天受寒流影響，中央氣象局發布低溫特報，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，北部及東北部天氣非常寒冷，其它地區早晚非常寒冷，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

馬祖

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