發票中獎卻領不出來 她一查「真相」後悔炸：只有我不曉得？

111年11-12月期統一發票25日開獎，有網友發現發票載具幸運對中了六獎，到了超商後卻一直無法順利領出發票，讓她百思不得其解，上網一查了才得知真相，也提醒大家以後發票要注意若遇到像她一樣的情況可能無法領獎。

一名網友在Dcard發文，提到日前查看載具有一張中了六獎200元的發票，開心去了超商卻無法領獎，詢問父母、朋友都沒有人知道怎麼回事，直到她上網查詢才知道「0元發票是不可以兌獎的」，原Po表示這張發票使用了禮卷，因此金額為0元，對於不曉得0元發票不能兌獎這件事感到相當難過，因此她也提醒網友「不知道是不是只有我不知道這個常識⋯⋯總之大家如果以後也遇到同樣的情況，記得不要抵光所有消費金額喔，如果不是兩百是一千萬就真的要哭出來了」。

貼文一出，引起網友紛紛留言「還好只是200元，當作花200學經驗」、「好險不是1000萬」、「一直都是這樣喔，所以為了保有領獎資格都會建議還是付一點小錢避免中大獎而不能領的悲劇」、「點數折抵都會跟店員說折抵到剩1元就好」、「之前有人中1000萬也不能領」、「天哪我也不知道⋯⋯還好我從來沒有0元的發票」、「一般來說像是用商品券全額支付的話，是沒有發票出來的，只有明細哦，0元發票通常也不會開出來，也都是明細而已」。

事實上依《統一發票給獎辦法》，統一發票沒有金額或載明為零元、負數，不適用給獎的規定，因此營業人如以紅利抵減貨款或退費，就不需要開立無金額，或金額載明為零或負數的統一發票，以避免嗣後消費者中獎卻無法領獎，衍生消費糾紛。

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