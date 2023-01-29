疫情緩解 台灣智慧醫療進前中東簽合作協議

疫情緩解，觀光、學術、醫療等交流愈來愈熱，台灣智慧醫療實力前進中東布局，台灣觀光醫療發展協會、GCAP全球新冠聯盟國際組織台灣代表元富裕生技股份有限公司與巴林皇族快流（Fast Flow）公司，近日在巴林麥納麥簽署合作備忘錄，未來將透過台灣觀光醫療發展協會引薦台灣醫療服務、智慧醫療科技與巴林交流，成為全球新冠聯盟的夥伴。

GCAP（Global Covid Association Partners ）是一全球性組織，致力於發展智慧醫療與永續議題的人道組織平台，總部設於美國。台灣觀光醫療發展協會此行透過GCAP總部與台灣代表元富裕生技安排與巴林皇族快流公司簽定三方共同合作協議，由GCAP集團主席黎季倫、快流公司總裁答娜阿布都拉Dana Majeed Abdel-Aal公主、台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦醫師代表簽署。

許景琦指出，巴林是通往海灣地區門戶，擁有人口和經濟實力，有一定潛力。台灣觀光醫療發展協會會員夥伴包含高雄榮民總醫院、高雄市立大同醫院等，協會希望能促成台巴雙方觀光醫療業務、醫療專業人員的進修及互訪，甚至在巴林設置台灣醫療海外據點。

來自台灣的代表團，由許景琦帶隊，連日拜訪巴林哈馬德國王醫院、阿卜杜拉國王醫療城、巴林多家專科醫院，並拜訪巴林經濟發展局與國家衛生部，為後續的合作交流做前期溝通。巴林今年開辦全民健保，亦將借鏡台灣健保經驗。

巴林快流公司總裁、答娜阿布都拉公主提到，冠狀病毒大流行說明地球很小，當疫情來臨，世界就像是一個地球村，國際間醫療機構之間的合作十分重要。未來將借重台灣的醫療技術，透過台灣觀光醫療發展協會以及 GCAP 集團豐富的國際經驗，提供巴林等波灣國家醫療專業人員的交流，未來希望能在巴林打造先進智慧醫院平台、引進高端生物科技，先從巴林落地，逐步輻射推廣到阿拉伯聯合大公國等中東阿拉伯世界。 台灣觀光醫療發展協會、GCAP全球新冠聯盟合力推動台巴觀光醫療交流。巴林今年開辦全民健保，將借鏡台灣經驗。圖／台灣觀光醫療發展協會提供

商品推薦