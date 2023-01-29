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影／春節連假最後1天 遊客湧太平山觀霧淞 黃喉貂現身

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
連假最後1天，民眾把握機會到太平山賞霧淞，入園排隊車輛綿延2公里。圖／羅東林管處提供
連假最後1天，民眾把握機會到太平山賞霧淞，入園排隊車輛綿延2公里。圖／羅東林管處提供

春節連假即將結束，遊客把握機會，到太平山國家森林遊樂區觀賞霧淞美景，入園排隊車輛綿延2公里，民眾說彷彿置身國外，即使等候1、2小時也值得。台灣特有亞種保育類黃喉貂也趁雪現身，留下珍貴影像。

太平山遊樂區今早6時半開園，氣溫大約零下1度，周邊道路與園區內翠峰景觀道路均未結冰，因水氣不足，沒有降雪，太平山莊與翠峰湖附近仍有霧淞與結霜的現象，與昨天相比略微消融，地面仍有積雪，蹦蹦車月台員工出動剷雪。

遊客上山追雪，來自蘇澳的民眾說，小孩想看雪，排了1個多小時上山，雖然沒有下雪，沿路上及園區內的霧淞美景彷彿置身歐洲；從淡水出發的民眾表示，排了2個小時左右，但看到眼前的景色，「一切都值得」。

台灣特有亞種、保育類動物黃喉貂也悄悄現身，踏雪上樹。黃喉貂又稱羌仔虎，以中小型哺乳類與鳥類為主食，常2隻以上活動，合作獵捕山羌等動物，生性相當兇猛，羅東林管處建議民眾保持適當距離。

太平山莊周邊霧淞美景，民眾說彷彿置身歐洲。圖／太平山遊樂區提供
太平山莊周邊霧淞美景，民眾說彷彿置身歐洲。圖／太平山遊樂區提供
工作人員為蹦蹦車月台剷雪。圖／太平山遊樂區提供
工作人員為蹦蹦車月台剷雪。圖／太平山遊樂區提供
太平山氣溫在零下1度左右，雖未下雪，仍有霧淞與結霜情形。圖／羅東林管處提供
太平山氣溫在零下1度左右，雖未下雪，仍有霧淞與結霜情形。圖／羅東林管處提供

太平山

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