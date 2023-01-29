你有收假症候群嗎？連假收心4口訣教紓壓重回規律生活
連續10天的春節假期即將進入尾聲，很多民眾面對明天開工日，不免有些提不起勁，更甚者會感到精神緊繃與壓力。高雄市政府衛生局建議，假期結束也需要透過四個適當的方式進行收心，進而紓緩壓力、重回規律生活，避免「收假症候群」的發生。
高雄市衛生局說，第一招就是「清淡飲食」，連日假期不免稍微放縱了飲食，幾天的大魚大肉對身體健康造成極大的負擔，可於假期結束的前幾天回歸正常飲食習慣，將自己的身心調整至最好的狀態。第二招是「預留時間」，快速的切換作息可能造成身心的不適，盡量不把活動安排到連續假期的最後一刻，預留假期結束前的一小段時間， 好好與自己對話，重新調整自己的思緒，準備好後再次出發。
第三個方式是「腹式呼吸」，閉上雙眼，將空氣緩慢充滿胸腔，感受自己吸進、吐出的呼吸，只要5分鐘也能有效的放鬆肌肉、降低壓力，釐清自己的想法及情緒後，就能做好準備面對任何的挑戰。第四個方式是「散步紓壓」，連續假期的行程安排往往相當緊湊，身體及心理容易出現疲勞的情狀，給自己半個小時的時間出外散步、小做伸展，可以讓身心都調適至放鬆狀態，調整收假狀態。
衛生局表示，連續假期的結束伴隨著許多期盼與挑戰，嘗試調整自己的心境，用開放的角度面對日常的回歸，就能擁有更充分的準備去面對新事物。若有需心理支持關懷服務者，也可撥打衛生福利部24小時服務安心專線1925，或上班時間撥打衛生局社區心衛中心專線7161925提供諮詢服務。
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