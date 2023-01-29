北市勞資爭議調解去年近4千件 工資爭議最多 占近4成

春節連假即將結束，台北市勞動局統計，111年度勞動局處理勞資爭議調解案件一共有3985件，其中「工資」類型爭議（含加班費）占最多數計1564件占39.24%；其次為「終止契約」爭議計734件占18.42%。

北市勞動局表示，春節假期前後多有勞動契約終止或給付加班費等爭議發生，提醒雇主工資應核實給付，不可溢扣工資；清楚記載工作時間，如有加班情事，應依法給付加班費；若有非自願離職情形，雇主也應依法給付資遣費、開立非自願離職證明書。勞資雙方本於誠信妥為協商處理，共創和諧職場。

北市勞動局長高寶華表示，勞資雙方應保持溝通管道通暢，若有問題發生應即時處理與回應，以避免擴大成為勞資糾紛。

若勞資雙方無法自行協商取得共識，只要勞工工作地位於台北市，勞資雙方皆可至臺北市勞動局「勞動即時通」線上申請勞資爭議調解，有效解決勞資爭議。亦可利用勞動局提供「免費律師諮詢」服務，無論是現場面談或電話詢問，都有專業律師為您提供解答。

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